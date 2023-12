Natalia Arroyo: «Hay que ser capaces de ganar a las de arriba»

Natalia Arroyo ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta para ofrecer sus impresiones acerca del partido del sábado (12.00 horas) ante el Atlético de Madrid, el último de este año 2023. «Afrontamos el partido con ganas porque pasan muchas cosas en esta jornada de poner el punto final al año, con ese simbolismo que tiene», ha comentado la preparadora catalana. «Es un partido importante contra el segundo de la clasificación y venimos de encadenar dos victorias y vamos a por la tercera. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma de la Liga pero tenemos ganas de hacerlo bien». Arroyo se ha referido al estado de anímico del equipo tras derrotar al Valencia y Sporting de Huelva. «Es bueno sí, aunque cuando hemos tenido algún resultado menos agradable el ambiente no ha sido malo. Llevamos bastantes semanas entrenando bien y aunque tenemos alguna baja vamos a Madrid con confianza a hacer un buen partido». La entrenadora realista recupera a Elene Lete, tras su proceso febril, a Ana Tejada y Manuela Vanegas. quienes cno podrán enfrentarse a las colchoneras son Viles, Cecilia Marcos, Owusu y Amaiur Sarriegi, de quien ha dicho que «está dando pasos pero preferimos no arriesgar con su vuelta».

Ha definido al segundo clasificado de la liga como «un equipo muy consistente, es difícil hacer gol, y saca mucho rendimiento a las ocasiones que hace. Sheila está haciendo muchos goles y sabemos que va a ser difícil pero tenemos la esperanza de obtener un buen resultado porque hemos hecho buenos partidos ante buenos rivales». Ha especulado sobre los aspectos donde la real va a tener que dar su mejor versión, ya que «el Atlético defiende bien, agresivo, nos va a apretar arriba y si te confundes un poco dónde va el pase te muerden y tenemos que vigilar nuestra fase ofensiva para no perder el balón. El partido puede ir por cómo atacar para que nos puedan castigar. Y si nos superan volver a toda velocidad porque ellas cualquier fisura la aprovechan». La Real ocupa la novena posición de la tabla y quiere mirar hacia arriba para ir asentándose en los puestos altos. Arroyo ha disertado de la siguiente forma: «Cuando te dejas puntos en partidos anteriores hace que en lo siguientes no puedes fallar si quieres estar arriba. Por ahora no hemos sido muy capaces de ganar a los que están arriba y el Atlético está muy, muy arriba», ha advertido. Explica que «si queremos ser algo más de un equipo de media tabla, tenemos que ser capaces de ganar este tipo de partidos. Sería un golpe moral muy importante para nosotros ver que podemos derrotar a equipos que está por encima nuestro».