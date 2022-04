Natalia Arroyo: «Debemos hacer nuestro camino, sin especular con las cuentas»

'A un paso'. Así es como ha titulado la web realista la previa del partido que tiene que jugar mañana la Real ante el Madrid CFF (12.30 horas, RSTV) en Zubieta. La plantilla es consciente de lo que supondría mañana conseguir los tres puntos. Si la Champions está cerca, con un triunfo prácticamente lo sellarían. Faltarían todavía cuatro más, pero el objetivo quedaría visto para sentencia. Natalia Arroyo ha destacado en la previa que «es inevitable que, sin querer, al quedar tan poquito, asumas que quedan quince puntos y puede ser que en algún momento eches cuentas. Si jugamos con la calculadora, vamos a especular y es algo que no hemos hecho ni sabríamos hacer. Lo único que podemos controlar es el partido de mañana ante el Madrid. Tenemos que hacer nuestro camino y saldrá, es lo que nos ocupa, en resolver los tres partidos en casa y los dos fuera», ha comenzado.

El equipo, sin Adriana, que «sigue avanzando, pero no está disponible» y Emma e Iris, «que han tenido unos problemas musculares y no van a poder estar», volverá a completarlo «con las del filial». Llegan en un momento «con muchas ganas, porque tenemos esto muy cerquita y queda un último esfuerzo. Ha sido una semana buena, que cada vez está siendo más difícil hacer semanas limpias. Llegamos con esa energía de sumar los tres puntos que nos acerquen. Hasta que no sea matemático, tenemos que estar entrenando bien», ha continuado. Espera que Zubieta presente «un llenazo como hasta ahora, nosotras les recibimos encantadas». Considera que el rival que llega «ha hecho ajustes, se ha movido mucho en el mercado invernal. Es una referencia, hay jugadoras que te pueden marcar la diferencia. Si les das vida van a seguir metidas en el partido, son competitivas y desde la maniobra tienen la capacidad de destrozarte la estructura defensiva», ha apuntado.

Para sumar tres puntos hace falta «defender como equipo, para ser capaces de minimizar el impacto de ellas. Madrid ha tenido esas dificultades de regularidad, pero lo más cercano es que viene de hacer una gran actuación contra el Barça y vendrán motivadas. Está relativamente cómodo, pero lo va a querer liquidar cuanto antes. Nosotras a lo nuestro», ha expresado la catalana. Del último partido en Huelva, destaca que «hay muchas cosas buenas, tuvimos una buena sensación en el primer tiempo. Faltó claridad en el último pase. En el desempeño defensivo, tuvimos un nivel alto y es lo que nos ha hecho sacar rendimiento, siendo un equipo de muchas porterías a cero. Que el equipo esté conectado y con ganas nos está ayudando, hace que vivamos los partidos de esa manera hasta que se consigue y la gente se vacía», ha anotado.

Sobre las renovaciones de esta semana de Maddi e Iraia ha comentado que «son una alegría más, junto a las anteriores. Son nuestras capitanas, nuestras almas, y a veces nos recuerdan que hay que estar enfocadas y nos ayudan a seguir compitiendo bien. Iraia tiene esa capacidad en diferentes posiciones, le pega igual de bien con una pierna que con otra. Maddi empezó de central y ahora está jugando de pivote, nos da muchísimo. Es una alegría que esté en nuestro proyecto». Nuria y Ane «vamos a ver qué deciden, ojalá sientan que aquí tienen donde crecer. Será una buena noticia que sigan. Cuanta más continuidad podamos hacer del proyecto, mejor», ha apuntado.

«Tenemos que darle continuidad»

Explica la entrenadora sobre la posibilidad de entrar en Champions que «estamos en el camino de estar preparadas, luego ya veremos quiénes y cómo estamos si finalmente conseguimos clasificarnos. Hay mucho nivel, la Champions se está volviendo súper competitiva con el nuevo formato. Nos deja referencia que los candidatos españoles están teniendo buen nivel. El Barça o Madrid lo están consiguiendo con un plantillón».

Además de lo relacionado con su equipo y el rival de mañana, también hubo tiempo para analizar lo del miércoles en el Camp Nou. «Creo que todos los del fútbol femenino lo hemos vivido de la misma manera. Sabíamos que era un enfrentamiento histórico y nos puso en alerta. Es alucinante, una barbaridad ver a 91.553 personas, la mayor asistencia del Camp Nou en la temporada. Va a ser una fecha que quede marcada. Hacer las cosas bien mueve a la gente y nos tenemos que enganchar a eso, tenemos que darle continuidad a estas cosas, es lo que da sentido», ha finalizado.