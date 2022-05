Natalia Arroyo: «Es una buena oportunidad de cerrar la temporada con nuestra gente»

La Real Sociedad despide mañana la temporada ante el Alavés (12.00) en Anoeta. Las txuri-urdin ya tienen el segundo puesto asegurado. «No sabíamos en qué contexto íbamos a llegar a este partido. Pero llegamos habiendo cerrado el segundo puesto. Una buena oportunidad de cerrarlo con nuestra gente y además con un rival vecino que también ha hecho una gran temporada», ha asegurado Natalia Arroyo en la rueda de prensa previa al encuentro.

En referencia a la consecución de este segundo puesto ha señalado que: «Yo lo que veía era una Real que se iba consolidando entre los ocho mejores. El reto creo que tiene que ser que la Real se vaya consolidando entre los mejores de la categoría. Estar ambicionando y estando siempre entre las clasificaciones europeas».

En este sentido señala ser consciente de que «lo que ha ocurrido esta temporada ha sido increíble. Somos conscientes de que será difícil repetir y que en algunos casos hemos rodado la perfección. Hay que saborearlo como lo que es, una clasificación histórica».

De este modo ha asegurado que «tenemos que ser un equipo competitivo y ser capaces de competir por cosas estimulantes. El reto tiene que ser estar arriba para que las jugadoras que estén se quiera quedar y para ser un equipo atractivo para otras de fuera».

Además, en cuanto a las jugadoras que están disponibles para el partido ha señalado que Jensen sigue de baja y ha dado una muy buena noticia para las txuri-urdin: «Cecilia ha entrado en convocatoria. Su trabajo, esfuerzo y paciencia le dan el premio que nos ha sacado una sonrisa a todos cuando se lo hemos comunicado. El partido le llega pronto y no sabemos si podrá jugar o no pero no es urgente que ahora tenga minutos».

Así, si tuviera que quedarse con algún momento de la temporada, la técnica mantiene que «no sabría quedarme con uno. Las victorias fuera de casa han sido muy especiales. Quizás mañana será uno de los mejores. Cuando acabe el partido y miremos arriba, veamos a la afición y a nuestra gente».