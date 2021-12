A dos partidos de cerrar la primera vuelta y con el amargo regusto del empate ante el Huelva (2-2) el pasado domingo al final del partido, la Real ya mira al Eibar, donde este sábado (11.30 horas) juega en Unbe, sin Nerea Eizagirre «por unas molestias» con el objetivo de volver a ganar. Natalia Arroyo ha asegurado que «el equipo ha estado algo enfadado y rabioso porque nos dejamos dos puntos, fue dolorosa de la manera en la que se escaparon. Se asumió el lunes, estamos en un momento sano y la conversación fue bonita, sirvió para mirarnos al espejo y reconocer en qué mejorar. Desde esa energía hemos tenido buena semana de entrenamiento y a partir de ahí con ganas de ir a Unbe, de atacarle de tú a tú al Eibar y desquitarnos del empate con tres puntos», ha apuntado.

El partido de este sábado es «bonito. Primero por el último empate y ver que eso que se ha removido en la semana nos ponga en opción de ganar. También porque es un derbi guipuzcoano y es un estimulante. Tenemos otra mirada del año pasado, Ana está planteando otra cosa a Dorronsoro. No sé en qué medida va a valer la referencia del año pasado. Nos recuerda que Unbe es difícil y tenemos que estar de 10», ha señalado. Es consciente que en esta Liga «ganar es difícil, lo sabemos. No nos relajamos ante el Huelva, lo afrontamos adecuadamente, lo que ocurrió es que no entraron, es posible por no entrar bien al partido. También tuvo que ver en que no fuimos capaces de viajar todas juntas en las acciones con inferioridad numérica y tomas de decisión erradas por dentro. Coincide que la jornada castiga poco, hubo equipo que se dejaron puntos, empatamos y no perdimos. Fue una sensación de drama pero al final seguimos sumando».

Espera un Eibar diferente al del año pasado: «Nos enfrentamos a gente peligrosa en la profundidad y que aguantan en la verticalidad, mantienen buen pie y de calidad y gente que conozco, tienen jugadoras catalanas que he podido entrenar con la selección. Si plantean un partido abierto, adelante, habrá que vigilar con eso. Si se cierran, habrá que ver si mejoramos ante bloque bajo. La plantilla conserva cosas de lo aprendido. Veremos en qué medida se parece al de Oñati en Euskal Herriko Kopa o al de Unbe el año pasado», ha expresado.

Por último, no le gusta hacer balances a estas alturas pero «sería muy bonito acabar el año segundas. Hay que conjugarlo desde algo que no existe, hay que decir sería. No se termina nada en la primera vuelta. Desde el orgullo nos gusta estar donde estamos y que el resto vaya con la ansiedad. Queremos seguir ahí pero el trabajo diario y la exigencia nos ha llevado ahí», ha indicado. «La nota es alta, pero cometeríamos un error en hacer balance ahora. Nuestros objetivos hablaban de hacerlo bien en estas cifras. La ambición del grupo es grande sabiendo que cada vez es más difícil», ha recalcado. No obstante, se ha mirado «menos el marcador y más el juego. Hubo buenos momentos, creo que el nivel del equipo es alto y bueno, estamos teniendo secuencias de equipo organizado. Estamos siendo versátiles. Cuando acabe la primera vuelta hay que volver a revisar y ver en qué hay que ir a más», ha finalizado.