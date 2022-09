Liga Ellas Natalia Arroyo: «Hay que asimilar que el sueño no sigue» La entrenadora txuri-urdin se muestra entre la encrucijada de que «ellas son superiores» pero «lo hemos creído posible»

«Asimilar que este sueño no se va a alargar y digerir eso». Natalia Arroyo ha sido muy clara este viernes en Zubieta de lo que supuso el 3-1 encajado en Múnich y que les apea de entrar en la fase de grupos de la Champions League. «Estamos fastidiadas porque lo hemos creído muy posible y ahora tenemos que intentar hacer un buen entreno para el domingo y volver a recuperar sensaciones para el domingo». Porque claro, el domingo hay partido contra el Sevilla, y hay que recuperar a las jugadoras. «En algunos puntos no estarán frescas, seguro», ha advertido Arroyo. Avisa de que la mejor forma de afrontar el partido ante las hispalenses es «como si viniéramos del Betis y no de Múnich».

Sobre la eliminación de la Champions, la disertación de la catalana ha sido muy clara. «Estoy en el dilema entre pensar que estamos orgullosas de estar en la Champions y reconocer que no estamos a ese nivel, tengo esa duda. Que el Bayern haya revisado su forma de estilo de juego habla muy bien del equipo que somos y de la capacidad que hemos tenido para ponerles contra las cuerdas. Tengo ese dilema…».

Arroyo ha reconocido que « tienen un nivel físico grande y ellas saben jugar en este tipo de partidos. Es una mezcla de experiencia, de nivel condicional y estas cosas en Europa se pagan. Como tener mayor impacto en el área contraria, nos falta un poco ese punto para jugar a estos niveles. Vamos ver qué pasos podemos dar en el futuro para acercarnos al Bayern o a esos grandes equipos europeos. Ir a Sevilla y ganar para que eso nos acerque a repetir el año que viene».