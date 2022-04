La Real Sociedad tiene este domingo (12.00 horas, ETB1) el primer 'match-ball' para certificar plaza europea de cara a la temporada que viene y hacer historia. Para ello, deberá derrotar al Rayo Vallecano. Natalia Arroyo es consciente de que no es un partido cualquiera y este viernes en la previa ha mostrado su deseo por «ganar y que los números nos den para celebrar Europa». Nota al equipo «ilusionado porque decir Champions con una sonris. Nos apetece y queremos decirlo ya. Muchas hemos estado soñando con algo así y nos lo hemos merecido. Me parece un premio que estemos en esta situación a falta de tres jornadas. Lo tenemos muy cerca y depender de nosotras me parece una grandeza. La Real que yo me imagino y en la que quiero estar, jugadoras y afición, quiere estar en este jaleo de Europa. Siempre tiene que haber una primera vez. Hay que marcar un gol más que el rival en dos de los tres partidos que nos quedan».

La técnica catalana, así como las jugadoras, han afirmado que están viviendo «una semana de un punto más de atención mediática porque nos lo estamos ganando también. La foto que te piden es un recordatorio del año que estás haciendo y de lo que tienes enfrente, nos lo estamos trabajando día a día. De conseguirlo, sería algo histórico para la Real y el fútbol español. Nos está ilusionando desde el primer día, está siendo bonito. Además porque en paralelo estamos entrenando bien. Me parece lo más difícil por fatiga y porque puedes tener la falsa idea de tenerlo hecho. El equipo está concentrado de que hay que seguir en lo que nos ha dado hasta ahora», ha recalcado.

Para este antepenúltimo partido «hemos recuperado a todos los efectos a gente que ha estado fuera. Iris y Emma ya están con nosotras. Sigue estando fuera Adriana, que por unas molestias no le permite entrenar con normalidad. De larga duración, Iraia se está quedando en la sala de fisios y Cecilia avanza pero no para entrar en convocatoria aún«. Pese a estar descendido, ha advertido del peligro del Rayo, rival que les visita. «Le hace peligroso su historia y la posibilidad individual de cada jugadora de seguir estando en Primera. Es un equipo que ha ido muy a remolque en una situación difícil. Tiene tramos de juego en los que juega muy bien, con jugadoras que tienen el balón, con una libertad de movimientos. Le hace caótico en el juego y es un problema para ti».

Además, ha destacado que «potencia muy bien sus individualidades, puede defender de distintas maneras. No tienes una idea única de partido en la cabeza. Desde el no tener nada que perder, van a seguir viniendo a hacer un gran partido, sin presión de nada. Vienen de hacer sufrir mucho al Real Madrid, de estar perdiendo por la mínima ante Levante y Granadilla. Máxima atención aunque no se jueguen nada porque desde lo individual van a venir a dignificar la historia de un club como la Franja. Yo he perdido ligas contra ellas», ha recordado.

Para ganar ha aclarado que «tenemos que hacer lo mismo, no hay que hacer nada diferente, sino salir a ganar llevando la iniciativa y el peso del partido. El partido del Rayo nos va a pedir hacer bien las cosas para sumar de tres. No hay que hacer una revolución o meter dieciocho goles, sino lo de siempre, salir a ganar». También ha declarado cómo vive desde dentro la entrenadora esta situación. «Estoy ilusionada y agradecida por lo que me están permitiendo vivir, no solo el club, también las jugadoras. Está siendo muy bonito, desde su exigencia y compromiso lo están haciendo posible ellas. Estoy encantada con el cuerpo técnico y a la vez siento mucha responsabilidad porque les tengo que recordar el camino. Es cuando tengo que estar más en la sombra que nunca, pero a la vez al frente por si nos descarrilamos«.

«Entienden que el proyecto es atractivo»

Una vez clasificadas para Europa, el deseo sería «quedar en la segunda posición, ya que nos facilita la pretemporada porque va a ser un verano complicado con Eurocopa y Copa América y nos puede afectar en un número de jugadoras. No es lo mismo empezar en agosto que en septiembre». Las renovaciones, la última la de Ane Etxezarreta el jueves, «la celebro. Entrena y compite bien, está viviendo una segunda gran temporada desde que estamos juntas. Son buenas noticias y señal de que aprendemos también un poco de las cosas que no hemos hecho bien otras veces«, ha apuntado. A su vez, ha declarado que »cuanto mejor vaya el equipo, entiendo que más ganas tienen de seguir implicadas en esto. Nos deja satisfacción, entienden que el proyecto es atractivo«, ha finalizado.