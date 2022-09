Nerea Eizagirre: «Es el partido más importante del año y tenemos nuestras armas para remontar»

Descaro, personalidad e ilusión. Ingredientes que las txuri-urdin han reivindicado las horas previas al duelo que las enfrentará contra un habitual en las rondas finales de la Women's Champions League; todo un Bayern de Múnich que sufrió de lo lindo durante los segundos 45 minutos del encuentro de ida en el Reale Arena, los mejores de la Real y a los que ha aludido este miércoles Natalia Arroyo, la entrenadora txuri-urdin, porque «nos dio sensaciones de que estuvimos cerca, muy cerca». El reto es mayúsculo y Arroyo no ha dudado en tildar como una «batalla» lo que acontecerá este jueves a partir de las 19.00 horas en el FC Bayern Campus. «Será difícil», ha reconocido, «pero tenemos nuestras armas y si las volvemos a manejar bien tendremos opciones».

Las sensaciones al término de los 90 minutos del partido de hace diez días ante las germanas fue buena. Las de Alexander Straus no pudieron dominar la posesión, una de sus patas fuertes a juicio de la entrenadora blanquiazul. En buena medida porque la presión alta de las realistas asfixió la salida de balón de las alemanas. Y esa es la dinámica que buscarán repetir en este partido de vuelta que decidirá quien pasa a la fase de grupos de la máxima competición continental. «Estuvimos con un nivel competitivo alto, el que se requiere si queremos competir contra equipos como este», ha explicado Arroyo.

La motivación no puede ser mayor y pese al empate cosechado la última jornada de Liga ante el Betis en casa, el equipo llega «bien». «Hay ganas de volver a ganar después del partido de ida», continuó, «sobre todo porque no terminó como queríamos. Y ese volver a ganar no es ante cualquiera. Creo que hemos preparado bien el partido. Hemos analizado lo que hicimos bien y que nos sirvió para apretar en la segunda parte».

El Bayern demostró en el Reale Arena que puede ser un puñal a la contra. Al igual que las realistas tuvieron opciones de empatar el encuentro, las germanas también tuvieron ocasiones para rematar la eliminatoria a través de recuperaciones y transiciones rápidas. Por eso, Arroyo ha incidido en el «peligro» que puede tener «obcecarnos con meter un gol y perder la paciencia. El Bayern es un equipo que pretender tener el control partido a través del balón y tiene mucho mérito que nosotras consiguiésemos vivir en su campo durante buena parte del primer encuentro. Si encontramos los espacios, tendremos nuestras opciones», ha subrayado.

«El más importante del año»

Nerea Eizagirre tampoco ha dejado nada en casa. «Me atrevería a decir que es el partido más importante del año», ha afirmado. Desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras, pasando por toda la comitiva que ha viajado desde San Sebastián hasta Múnich, se nota que la ilusión es máxima. «Sabemos que si hacemos un partido perfecto podemos llevarnos la clasificación, aún sabiendo que tenemos un rival duro, que compite en todo los partidos y que además tiene el resultado a favor. Pero si algo ha demostrado este equipo es que nunca le han faltado ni las ganas, ni la ilusión».