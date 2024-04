Nahikari García: «Mi familia tuvo que escuchar comentarios desagradables cuando fiché por el Athletic»

«Mi familia tuvo que escuchar cosas desagradables cuando fiché por el Athletic». Nahikari García, la que fuera capitana de la Real Sociedad, dejó el club txuri-urdin para fichar por el Real Madrid en verano de 2021. Tras dos temporadas en club blanco, la futbolista de Urnieta recaló este verano en el equipo rojiblanco; un fichaje que, según ha explicado la delantera, no sentó del todo bien a un sector de la afición realista.

«Ellos -su familia- están en Urnieta y sí que han tenido que escuchar comentarios desagradables. Es la parte más fea que me parece. Ahora le echan personalidad, van con mi camiseta del Athletic», ha indicado en una entrevista a Relevo. En la misma, explica que ha sentido cariño por buena parte de la afición txuri-urdin y también por sus excompañeras y ahora rivales. La Real Sociedad «ha marcado mi vida, yo no intento borrar etapas, me ha hecho ser lo que soy ahora», asegura.

Sobre su salida del club txuri-urdin, Nahikari asevera que «dejar la Real fue lo más difícil que he hecho, pero lo necesitaba. No me arrepiento de haber salido». «Sentía que quería mucho a la Real Sociedad, pero que la relación tenía que acabarse. Era consciente de que si me iba, nadie se iba a acordar de mí. Era como que me decían que tenía que quedarme y yo pensaba: por qué me tengo que quedar? Si no era lo mejor para ninguna de las dos partes. Fue complicado decir: no soy para tanto», indica.

Tras su etapa en el Madrid donde no tuvo la continuidad que buscaba, Nahikari ha explicado cómo fue su llegada a Bilbao. La urnietarra indica tuvo «muchos sentimientos encontrados» por su pasado txuri-urdin, pero se muestra feliz por la decisión tomada y trabaja por recuperar su mejor versión. «El hecho de competir con gente que siente tanto el club, con tanto vínculo emocional sobre algo, ojalá el club pueda mantener eso», ha aseverado.

Como anécdota, recuerda que cuando se oficializó su fichaje y se puso la camiseta rojiblanca sus nuevas compañeras de equipo le decían 'qué rara estás'. «Ellas estaban acostumbradas a verme de txuri-urdin». Cuando Nahikari llegó al Athletic Club femenino tuvo que sacarse fotos con la camiseta puesta en Lezama, la ciudad deportiva del club: «Las del equipo se cruzaban conmigo y me decían 'qué rara estás'. Ellas estaban acostumbradas a verme con la txuri-urdin de la Real». A pesar de todo, para ella confiesa que ha sido bonito. Cuando tomó la decisión de fichar por el conjunto bilbaíno su pasado en la Real Sociedad le rondó por la cabeza. «Había muchos sentimientos encontrados ahí», confiesa y, además, admite que la parte más dura ha sido la que ha vivido su familia.