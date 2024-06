Muro y brújula con acento portugués

Beñat Barreto San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 23 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Real no ha cumplido las expectativas en el aspecto colectivo pese alcanzar la final de la Copa de la Reina. Ha quedado octava en Liga F, muy lejos de equipos con los que debería estar peleando desde septiembre hasta junio. Las de Arroyo no han tenido capacidad para competir contra clubes del tren cabecero de Liga. La liga evoluciona y si no avanzas y mejoras como el resto de clubes te quedas atrás. Este curso ha fallado el colectivo. Pese a ello, ha habido futbolistas txuri-urdin que sí han brillado con luz propia. Jensen puso los goles para ganarse un contrato a la altura fuera de la Real, Apari fue la sensación salida desde la cantera, pero la MVP del curso, por todo lo que ha aportado en la medular, ha sido Andreia Jacinto (Cascaes, Portugal, 2002). La lusa es la ganadora del segundo DV de Oro después de que el primer galardón fuera a parar a manos de Amaiur en la pasada campaña. La lusa se ha impuesto con 106 puntos, solo tres más que Franssi y siete más que Jensen. Nerea Eizagirre, con 98, culmina ese primer bloque de mejores futbolistas de la temporada.

Es significativo que Jacinto se haya impuesto a las dos nórdicas después de que éstas consiguieran 26 goles entre las dos. Jensen, que llegó a marcar en siete partidos consecutivos, terminó con dieciséis dianas, mientras que Franssi también hizo dobles dígitos con diez tantos entre las dos competiciones. La primera se marcha al Atlético de Madrid, la segunda apunta a renovar con la Real. Pero para que las delanteras se planten delante de la portería contraria tiene que haber un centro del campo compacto, unido, capaz de robar y defender pero también lanzar y nutrir balones. Ahí Jacinto ha sido, con el debido permiso de la debutante Apari, la mejor realista del año.

La portuguesa aterrizó en Zubieta el verano del año 2022, y tras una temporada en la que ya demostró pinceladas de lo que podía ser, en este curso ha destapado el tarro de las esencias para multiplicarse en la medular. Una futbolista que debutó a los 17 años con Portugal ya evidenciaba su valía. Ha sido fundamental en el último año de Natalia Arroyo y ha ganado merecidamente el segundo DV de oro. Con contrato hasta junio de 2025, la lusa seguirá siendo fundamental, aunque ahora a las órdenes de José Luis Sánchez Vera, un entrenador con un sello diferente al de Natalia Arroyo. Pese a que tratará de dar continuidad al juego instaurado por la catalana, Sánchez Vera es un técnico que destaca por conformar equipos poderosos a nivel defensivo, por lo que tiene en Jacinto una jugadora clave en la zona ancha.

Del mismo modo, el madrileño ha demostrado durante su andadura en el Atlético de Madrid y Levante que es capaz de potenciar futbolistas a nivel individual. El Levante de la pasada campaña es un claro ejemplo, pero la irundarra Leire Baños ha sido claramente una de esas futbolistas que con Sánchez Vera han alcanzado un nivel superior al demostrado hasta ahora. En la Real confían en que esta Jacinto, la portuguesa que ha deslumbrado en las dos últimas temporadas, todavía pueda subir uno o dos peldaños su rendimiento de la mano del nuevo entrenador de la Real.

La más utilizada

Jacinto ha sido indispensable para Natalia Arroyo. En su primera temporada como txuri-urdin no tuvo tanta continuidad puesto que le costó arrancar debido a una latosa lesión, pero este curso ha sido la futbolista más utilizada por Arroyo. En la Liga F se marchó hasta los 2.450 minutos mientras que también fue fundamental para que el equipo pudiese plantarse en la final de la Copa de la Reina. Sumó otros 450 minutos para ser la realista más utilizada de todas. Sin lesiones musculares como en el primer curso, Jacinto ha sido capaz de estar siempre disponible, algo nada sencillo más si cabe después de que el equipo haya realizado más de 200 sesiones de entrenamiento desde que la pretemporada diera comienzo en julio y la persiana se bajase el pasado sábado.

Está por ver dónde se ubicará Jacinto la temporada que viene. Con la irrupción de Apari ha formado un doble pivote increíble, pero la Real tiene intención de incorporar una centrocampista de buen pie para que Sánchez Vera tenga más herramientas con las que poder modificar partidos. Sin dejar de contar con Eizagirre, que es esa pieza clave en la tercera altura del centro del campo para conectar la medular con la delantera. Venga quien venga, tendrá complicado desplazar a la portuguesa del once.