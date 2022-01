Son imparables

1 De capitán a capitana; de Mikel a Nerea: gol y victoria

El sábado fue Mikel, capitan txuri-urdin, el encargado de dar la victoria a los realistas y ayer fue Nerea, la capitana de las blanquiazules la que hizo el gol que sirvió para que la Real se llevara el derbi frente al Athletic. Ambos lograron el tanto en la primera parte y en la misma portería. Eizagirre marcó un golazo en los mejores minutos de la Real. Un tipo de gol que la 10 ya ha marcado varias veces gracias a su calidad técnica. Sirvió además, para dar los tres puntos a su equipo en un partido siempre especial, que es un derbi y que además se disputó en el Reale. Con esta victoria la Real se consolida de manera firme en la segunda plaza.

2 Más de 5000 realzales en el Reale Arena a pesar de la lluvia

El Reale Arena acogió a 5.293 aficionados que no se quisieron perder una cita tan importante a pesar de la lluvia. En cuanto las realistas pisaron el terreno de juego miles de bufandas tiñeron Anoeta para empujar a las blanquiazules hacia la victoria. La afición estuvo apretando y animando a las suyas con míticos gritos como el de: 'Erreala ale'. Además, en los momentos más complicados del partido, la hinchada txuri-urdin continuó animando. No obstante, con el temporadón que está haciendo, este equipo se merece más. La lluvia y el hecho de que el partido se televisara, pesó en la afluencia al campo.

3 Todos los puntos menos ocho en 16 partidos

Con los tres de ayer ya son 37 puntos (40 en el campo) los que suman las de Natalia Arroyo. Solo han concedido ocho, que se dice pronto y lo que al principio podía verse como un sueño cada día se vislumbra como posible. La temporada que se están marcando estas jugadoras es increíble. Teniendo en cuenta que el primer clasificado es el imparable Barcelona, la segunda plaza es para el campeón de los otros, una plaza que la Real está agarrando con fuerza. Que conste que todo lo que tiene la Real se lo ha ganado merecidamente con su buen juego y sacrificio. Aunque todavía quede media temporada, pensar en la Champions no es nada descabellado y es que este equipo tiene una plantilla como para pensar que el año que viene estaremos en Europa.

4 Ganar sufriendo es importante y esta Real sabe hacerlo

La Real no solo sabe jugar bien. También sabe sufrir y ganar partidos cuando no está siendo acertada. Una cuestión muy importante para seguir estando arriba. La segunda parte de ayer no tuvo color con la primera, que fue excelente. Tras el paso por los vestuarios, las blanquiazules acusaron el esfuerzo y el hecho de jugar en un campo más grande y rápido y les tocó sufrir. No obstante, a pesar de estar más en su área que en la del Athetic, las realistas fueron capaces de mantener el resultado. En los últimos minutos a ráiz de los cambios, la Real pudo respirar un poco más y además, su rival también acusó el cansancio.

5 Pitada a Quiñones; los realistas no le perdonan

El partido de ayer supuso el regreso de dos exjugadoras realistas. Mariasun Quiñones e Itxaso Uriarte. La guardameta hondarribiarra tuvo unas declaraciones muy controvertidas al marcharse de la Real. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la afición txuri-urdin que ayer no perdió la oportunidad de plasmar esta actitud con una pitada a la portera del Athletic cuando el balón llegaba a sus pies. Uriarte, que salió en la segunda mitad, también recibió algunos abucheos. Ambas jugadoras se reencontraron y se saludaron con sus excompañeras. Más allá de eso, desde luego, en los derbis no les ha ido nada bien. Y es que, tanto en San Mamés como ayer, la Real fue la ganadora.