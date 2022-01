«Nosotras también tenemos argumentos y un derbi es un derbi»

Veteranía, compromiso y lealtad a sus colores. Octava temporada en el primer equipo. La zaguera y capitana del Athletic, Garazi Murua (Getxo, 1995), conoce a la perfección la transición del club en esta última década y el trabajo que se ha hecho por fortalecer la estructura femenina. Afronta el derbi «con muchas ganas e ilusión».

– Han tenido más semanas de las esperadas para descansar y reponer fuerzas. ¿Cómo están?

– Bien, estamos con ganas de volver a la competición. Empezamos la segunda vuelta con un partido muy especial y ya notamos los típicos nervios y el cosquilleo previo. Se nota que es una semana diferente y todas estamos con ganas de que llegue el partido.

– A falta de un encuentro –el aplazado por disputar–, ¿están satisfechas con lo realizado hasta ahora?

– Sí, en general ha sido una buena primera vuelta. Hemos tenido buenas sensaciones y hemos jugado bien, mejorando a medida que iban pasando los partidos. Estamos bastante bien en la clasificación, es cierto que nos gustaría estar un poco más arriba pero creo que el balance es bueno y esperamos mejorar los números de la primera vuelta.

– ¿Se le puede poner algún pero a esta primera vuelta?

– Siempre hay cosas por mejorar, está claro. Pero viniendo de un año tan difícil como el pasado era importante reencontrarnos con las buenas sensaciones y ha sido una primera vuelta muy positiva. Todavía faltan por pulir detalles, en algunos partidos podíamos haber hecho las cosas mejor, pero en general el balance es bueno e intentaremos no solo mantenerlo sino mejorarlo en la segunda vuelta.

– ¿Qué destacaría del equipo y de Iraia en su primera aventura como entrenadora del primer equipo?

– Somos un equipo que en general compite muy bien y tiene personalidad. Siempre lo hemos dicho, la mayor fortaleza de este equipo es el vestuario y eso se ve. Enlazando con la segunda pregunta, juegue quien juegue el equipo compite bien y eso es fruto del trabajo de cada día, tanto de las jugadoras como del propio staff y de la gente que nos rodea, que nos hacen más fácil las cosas.

– Me gustaría destacar su bagaje personal, con nueve participaciones en catorce partidos.

– No me puedo quejar. He participado y en los partidos que he entrado me he visto bastante bien. Iraia ha dado oportunidades a todas y eso es importante para que todas estén metidas y enchufadas. Eso se ve, el once que salga compite muy bien y en ese aspecto estoy contenta. Todas queremos mejorar a nivel personal y colectivo.

– En Zubieta se sueña en grande y se vislumbran las estrellas de la Champions a lo lejos. ¿Pasa lo mismo en Lezama?

– Lo importante es mejorar los números de la primera vuelta. Es verdad que es bonito soñar con ese objetivo de Europa, pero aún queda mucha Liga y el camino que debemos seguir es el de hasta ahora. Seguir haciendo las cosas bien, compitiendo e intentando mejorar a nivel individual y colectivo los registros de la primera vuelta. Eso nos puede dejar cerca de conseguir el objetivo de estar arriba e incluso soñar con Europa.

– Si hay alguien que conoce perfectamente el club y el trabajo realizado en los últimos años, es usted. ¿En qué y cuánto ha mejorado el club en la estructura femenina?

– El Athletic siempre ha sido un club pionero que ha apostado por el fútbol femenino. Es verdad que el año pasado fue difícil, la Liga ha evolucionado y el nivel ha aumentado mucho. Creo que esta Liga es una de las más atractivas y competitivas y aún tiene un margen de crecimiento muy grande a nivel europeo. Las cosas hay que ponerlas en ese contexto, es más difícil de competir. Quitando el año pasado, todos los años hemos estado arriba y ahora también. Eso es reflejo del trabajo que se hace en el club con la cantera. Cada vez la estructura es más grande, más profesional y tenemos más medios. Ha habido una gran mejora también a nivel de contratos y el Athletic es un club que apuesta y que cree en esto y nosotras somos unas privilegiadas.

– Hablemos de lo cercano, de lo bonito, del derbi. ¿Qué espera?

– Son especiales para todas. Será un partido que se decante por los pequeños detalles, un encuentro muy competido, bonito, difícil y con mucho ritmo. El hecho de jugar en Anoeta, como en la primera vuelta lo hicimos en San Mamés, es especial y positivo, para nosotras y la afición. Esperemos que se anime mucha gente. Intentaremos disfrutar al máximo del partido, competir como venimos haciendo y traernos los tres puntos.

– Enfrente, un equipo como la Real.

– ¡Qué te voy a decir! Están segundas con todo merecimiento y haciendo las cosas muy bien. Tienen un estilo de juego muy definido, de toque y de asociarse muy bien. Sus números hablan por sí solos, nos vamos a encontrar con un gran rival, pero nosotras también tenemos nuestros argumentos y creo que va a ser un partido muy igualado porque así son los derbis y lo que marca la clasificación no suele influir mucho en este tipo de partidos.

– De capitana a capitana. ¿Qué destacaría de Nerea Eizagirre?

– La Real tiene muchas y muy grandes jugadoras en todas las líneas. Son un gran equipo y lo están demostrando. Nerea es una jugadora diferencial, internacional absoluta, tiene un gran trato de balón y mucha visión de juego. Nosotras les conocemos muy bien, ellas también a nosotras, será un partido intenso.

– En la competición, cuatro de dieciséis equipos son vascos. Un reflejo de lo bien y lo fuerte que se apuesta por el fútbol femenino aquí.

– Sí, es una señal muy buena del trabajo que se está haciendo en el fútbol femenino vasco. En un territorio tan pequeño que haya cuatro equipos en la élite es algo muy difícil de conseguir. Nos tiene que hacer sentirnos orgullosas y esperamos que siga así mucho tiempo y que incluso ascienda alguno más como Osasuna. Es una gran noticia.