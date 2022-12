Gaby García (Carúpano, Venezuela, 1997) ha dado un paso adelante en su segunda temporada como realista. Lleva dos goles más (5) que todos los que hizo la pasada campaña. Ahora llega el coco, el Barcelona.

-¿Cómo va la semana, se afronta mejor con tres victorias?

– Sin duda. La vida se vive mejor, te da un plus extra. Creo que no arrancamos muy bien la liga, pero estos tres triunfos seguidos nos dan confianza para continuar adelante. Se puede volver a ver la Real del año pasado y creo que lo podemos hacer mucho mejor.

–¿Si? El listón está altísimo. Ganaron 23 partidos en liga.

– Está claro, lo que conseguimos fue histórico, en lo personal no lo pensaba. Ahora tenemos esa presión de que si lo hicimos, tenemos que ir a por más todavía. Hay veces que nos pesa un poco, pero lo estamos manejando bien. Queremos construir otra historia como aquella.

–¿Por qué les costó tanto arrancar la temporada?

– Bueno... Queríamos llegar muy bien al partido de la Champions. Empezar a competir directamente ese partido sin jugar la liga como tal no fue lo ideal, no teníamos rodaje todas juntas. Hemos sabido sobrellevarlo y ahora tenemos mucha confianza en nosotras mismas.

Barcelona «Vamos a ir a ganar intentando robarles la pelota. En el 0-3 de Zubieta las tuvimos contra las cuerdas perse a perder»

–Toca el súper Barcelona. ¿Se mezcla la ilusión con la habitual visita al dentista, no?

– Exacto. Jugar este tipo de partidos siempre mola, queremos jugar contra las mejores del mundo que son ellas, y creo que cada vez estamos más cerca. No les tenemos miedo, sí respeto por el equipo que son. Tenemos que salir al campo con ganas de hacerlo bien y llevarlo a nuestro terreno, que nosotras movemos muy bien la bola. Saldrá mejor o peor, pero esa es nuestra identidad.

–En los últimos años se han dado resultados abultados como 1-10 y 1-9. ¿Eso pesa?

– Intentamos no pensar en ello. Sí que tenemos que mejorar mucho respecto a esos partidos que mencionas, pero en el anterior caímos 0-3 y dimos una versión mucho mejor. Esos errores que tuvimos no se pueden cometer porque se pagan con goles. Vamos a ir a ganar, me acuerdo de que ese día las tuvimos contra las cuerdas. Tuvimos muchas ocasiones, pero no las aprovechamos y ellas sí que nos mataron.

–¿Preparáis algo distinto?

– Pararlas es súper difícil y no hemos entrenado nada diferente a lo que hacemos. Cada partido es distinto, pero iremos a disputarles la pelota y que ellas tengan que sufrir, que tengan que correr.

Doblete ante el Athletic «Silenciar San Mamés es muy bonito. Meter dos goles, ganar y poder decir que ésta es la Real es una sensación increíble»

–¿Nota mejoría grupal desde que llegó a ahora?

– El grupo está creciendo muy rápido, nos entendemos a la perfección. En los últimos partidos remamos todas en la misma dirección y si jugamos como lo hicimos ante el Bayern, el partido en San Mamés... podemos pelear de tú a tú con cualquier equipo.

–¿Cómo es marcar dos goles en San Mamés?

– Silenciar San Mamés es muy bonito. Jugar en un campo como ese, poder marcar dos goles y ayudar al equipo a ganar es una pasada. Dejar mi huella allí y poder decir que ésta es la Real, que estamos ahí, es muy importante y positivo. Ganar un derbi es un subidón y te da confianza.

–En lo personal, ¿cómo está en este segundo año?

– Increíble. No sabía que podía dar este nivel que estoy dando. Vine con la intención de hacerme un hueco y ayudar al equipo, sabía que era difícil entrar con el equipazo que hay. Pero poco a poco me he adaptado y esta temporada me siento tranquila con la confianza de Natalia. Creo que la estoy devolviendo con goles y actitud defensiva.

–Lleva cinco goles en diciembre.

– Sabía que podía mejorar los tres del año pasado, pero verme a este nivel no lo veía tanto. Siento que estoy volviendo a mi juego del Deportivo; pisar área, llegar, marcar, generar peligro...

–¿Siempre jugó como centrocampista?

– En el Deportivo el primer año jugaba de '10' con llegada. Luego de interior como lo estoy haciendo en la Real. Por tramos en el Benfica sí que he jugado de delantera con libertad, pero siempre aportando en defensa.