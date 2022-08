Exhibición blanca ante una Real femenina poco reconocible (3-0)

La Real Sociedad femenina no ha podido ofrecer este mediodía en Tajonar la misma buena imagen mostrada el viernes ante el Levante y ha caído derrotada por 3-0 en la final de la Copa Sentimiento frente a un Real Madrid muy superior. Con un once poco reconocible, las txuri-urdin han recibido el primer gol cuando apenas se habían disputado dos minutos. Zornoza ha recuperado el balón en el vértice del área izquierda antes de entregársela a Feller, quien rodeada de hasta tres jugadoras ha podido dársela de primeras a Esther para que esta pusiera el 1-0.

El conjunto blanco, que ha alineado de inicio a sus cuatro fichajes, no ha dado opción de venganza en ningún momento y ha continuado presionando y aprovechando su calidad en las bandas para crear peligro. Athenea desde la izquierda y Feller desde la derecha han sido un asedio constante para el equipo donostiarra, que ha tardado 25 minutos en pisar el área rival. De hecho, después de un centro de Gemma que ha despejado la zaga madridista ha llegado el 2-0. Nahia Aparicio, de cara a su portería, se ha equivocado en su decisión y Esther no ha perdonado dejando a Weir completamente sola. La escocesa, una de las galácticas, no ha tenido más que empujarla antes de la pausa de hidratación.

Ya a la vuelta, Esther ha estado a punto de hacer el tercero pero su potente lanzamiento lo ha repelido el larguero tras un error de la portera Santana en el pase que intentaba encontrar a Iris Arnaiz en la salida de balón. Poco después ha llegado la primera ocasión de las de Natalia Arroyo con un disparo de Nerea Eizagirre, quien ha obligado a Misa a realizar su primera estirada. La Real, lejos de su mejor nivel, empezaba a encontrarse mejor mientras las madridistas continuaban insistiendo. Tanto que en el 38 se ha apuntado el 3-0 en una jugada ensayada. Weir ha botado un córner desde el lado derecho y Toletti ha peinado el esférico en el primer palo para que Rocío, en el segundo, solo haya tenido que empujarla.

Antes del descanso, Egiguren ha tenido la más clara para las realistas pero su intento se ha marchado ligeramente desviado por encima del larguero. La goleadora el viernes aprovechó que Misa estaba fuera del área para sorprenderla con un disparo lejano que no tuvo premio.

En la reanudación, ambos entrenadores han modificado sus onces, la Real ha estado mejor pero no ha generado ninguna ocasión clara. El Madrid, por su parte, ha decidido seguir a lo suyo pese a retirar toda su artillería pesada y aunque ha podido ampliar el marcador no lo ha conseguido. 3-0 final que da a las merengues el primer título de la Copa Sentimiento.