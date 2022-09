«Hemos entrado mal al partido, no sé si eran una, dos o quince más»

Natalia Arroyo se mostró dolida por el resultado, pero también por las formas en las que cayó la Real. «Europa pide otra cosa para entrar en un partido; hemos entrado mal y no ha habido manera de hacernos al encuentro. No sé si ellas jugaban con una más, con dos más o con quince más, no estábamos en ritmo, tampoco a nivel técnico ni posicionadas bien en marca», lamentó la catalana.

El gol de Jensen sirvió para mantener la fe, aunque la empresa fuese complicadísima dada la renta del conjunto alemán. «La parte positiva es que le hemos puesto coraje con el 3-1. No digo que creer, porque estábamos a muchos goles de distancia pero es de aplaudir cómo hemos querido jugar la segunda parte». La entrenadora habla hoy en Zubieta.