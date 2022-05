La Real Sociedad ya es subcampeona

La Real puede celebrar ya el subcampeonato después de haber empatado hoy frente al Granadilla. Este segundo puesto les evita tener que jugar una previa muy inoportuna de la Champions en el mes de agosto y les lleva directamente a una que se juega en septiembre y que de ganar les metería en la fase de grupos.

No ha sido un partido fácil para las blanquiazules que han acusado un terreno de juego irregular de hierba artificial y el fuerte viento, siempre molesto para jugar a fútbol. El encuentro no ha podido empezar peor para las de Natalia Arroyo ya que las tinerfeñas se ha adelantado en el primer minuto tras una salida en falso de Lete. Las realistas han ido de menos a más y hasta el minuto 24 no han tenido su primera gran ocasión, en un gran remate de Franssi con la izquierda que se ha marchado al larguero. El tanto del empate ha llegado en el 41 tras una gran jugada de Amaiur por la izquierda que ha servido el balón a Mirari para que marcara a puerta vacía.

La segunda parte ha sido más igualada aunque la Real se ha podido adelantar en un córner en el que las realistas han rematado dos veces al larguero. Primero Etxezarreta de cabeza y luego Maddi en un tiro desde lejos. La polémica ha llegado casi al final con un gol fantasma del Granadilla que la colegiala no dio. Ninguna toma emitida de televisión deja claro si el balón, despejado por Nuria, entra entero o no.

Ahora solo queda celebrar en Anoeta este segundo puesto el domingo a las 12.00 contra el Alavés.