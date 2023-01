Sigue en directo la final de la Supercopa entre la Real Sociedad y el Barcelona

12:47 Descanso en Mérida. El Barcelona se marcha con ventaja mínima en el marcador gracias a un polémico gol de Aitana en el que parece haber fuera de juego previo. La Real está dando la cara en la final de la Supercopa. 12:43 Min. 41: Geyse culmina una contra con un tiro duro cruzado al que responde la portera realista Lete con acierto.

12:41 Min. 40: Marta Torrejón cabecea al lateral de la red en un córner desde la derecha. Es la mejor ocasión del Barcelona desde el gol.



12:38 Min. 37: Buena ocasión de Amaiur tras controlar en el área, pero la defensa desvía su remate a córner. La acción estaba anulada por fuera de juego. 12:31 Media hora de juego en el Romano José Fouto de Mérida. La Real planta cara al Barça y no parece haber acusado el gol de Aitana, aunque de momento las ocasiones se cuentan con los dedos de una mano. Hay final.



12:23 Min. 21: Disparo de la noruega Jensen desde la frontal del área que detiene Paños. Primer tiro de la Real entre los tres palos.



12:17 Min. 16: Falta botada por Eizagirre desde la izquierda que no encuentra rematadora en el segundo palo. 12:16 Min. 15: Centro de Le Guilly desde la derecha que no acierta a rematar Amaiur. La Real trata de reaccionar al tanto blaugrana. 12:14 Parecía fuera de juego de Geyse en el inicio de la jugada, pero no hay VAR para revisar la acción. 12:140-1 Min. 12: Aitana bate a Lete de tiro raso ajustado al palo izquierdo.



12:13 Min. 12: Cabezado de Geyse a las manos de Lete. Primera oportunidad del Barcelona, que ataca por ambas bandas. 12:06 Min. 4: Remate de cabeza de Amaiur Sarriegi al saque de un córner. Primera ocasión del partido para la Real.



12:03 Un buen puñado de aficionados de la Real apoya a las de Natalia Arroyo desde las gradas.





11:59 Para llegar a esta final, las realistas tuvieron que eliminar en semifinales al Sporting de Huelva (1-0). El Barça, por su parte, sufrió hasta la prórroga para doblegar al Real Madrid (1-3). 11:55 La anterior vez que Real y Barça se vieron las caras en una final, el desenlace fue bien distinto con aquella goleada por 1-10 en la final de la Supercopa, concretamente en la primer edición del torneo, celebrada en 2020, justo un mes antes del estallido de la pandemia. Otra abultada goleada, esta vez 1-9, se registró en Liga el pasado mes de febrero en Zubieta. 11:49 La Real desafía la hegemonía del Barcelona, un equipo con el que esta temporada ya se ha enfrentado en partido liguero. Fue el pasado mes de diciembre y las de Natalia Arroyo supieron contrarrestar el potencial azulgrana hasta el final, pero un gol de Lucy Bronze en el minuyo 89 deshizo el empate en el marcador. Veremos cómo se desarrolla hoy el encuentro. 11:44 El Barcelona, por su parte, formará con Paños, Bronze, Torrejón, Mapi, Rölfo, Patri, Walsh, Aitana, Salma Paralluelo, Mariona y Geyse. Marta Torrejón, Paralluelo y Mariona son las tres novedades en el cuadro catalán, que cuenta con las importantes bajas de Irene Paredes, por sanción, y la Balón de Oro Alexia Putellas, por lesión de larga duración.

11:39 Ya se conocen los onces. La Real saldrá con la alineación prevista, con Lete en la portería; Le Guilly, Tejada, Vanegas y Bernabé en defensa; Gaby, Arnaiz y Gemma en la medular y Jensen, Amaiur y Eizagirre en ataque.