Fútbol femenino: Jokin Aperribay aboga por un organismo autónomo

Jokin Aperribay ha mostrado su disconformidad por cómo se están llevando las conversaciones en el fútbol femenino en un momento en el que se reclama la profesionalización de la Liga Ellas y por ende de la sanción con tres puntos menos en la clasificación que ha recibido la Real por no lucir el logotipo de la Federación Española en la manga de su camiseta. El presidente ha dividido su reflexión en seis puntos.

Lo primero que ha hecho ha sido recordar que el equipo C de la Real y el segundo equipo de las chicas llevan el logo «al no ser profesionales» para a continuación recordar a la federación española que «debe tener presente el compromiso absoluto de la Real con el deporte femenino. No se tiene más compromiso por llevar la galleta (el logo)».

Aperribay ha quitado de en medio a las jugadoras de la Real. «Ellas no tienen la culpa de que la Real no se ponga la galleta. Algo está mal la interpretación y la sentencia del juez». Porque ha recordado que fue el Consejo Superior de Deportes el que indicó que la Liga Iberdrola (ahora Ellas) tiene carácter profesional« (si fuera así, la Real no debería llevar el logo porque está solo indicado para las ligas no profesionales). La Real entiende que si luce el logo está dando a entender que juega en una liga no profesional y lo que reclama es que de una vez por todas sea considerada como tal. »Muchas veces pensamos que cuando sea profesional los problemas van a estar resueltos y no, ahí empieza un camino«.

Aperribay defiende la creación de un «organismo autonómo» porque eso es «bueno». No significa eso que la Real quiera «quitar a la Federación de en medio; lo que queremos es hacerla mejor. Queremos que las chicas hagan mejor el fútbol español pero tiene que ser autónomo e independiente».

Como ha quedado constatado por el cruce de declaraciones que se está dando en los últimos meses, Aperribay también cree que «alrededor del fútbol femenino ha habido muchos personalismos» y «la Real no está de acuerdo en cómo se ha repartido el dinero».

Dice el presidente que quiere echar más leña al fuego -«no creo en las cerillas»- y tiende la mano para llegar a un acuerdo. «No nos hemos ido de la asociación porque hay que estar a las duras y maduras. La federación ha no hecho bien en gestionar de manera diferente a equipos que participan en la misma competición (en alusión a Real Madrid, Barcelona y Athletic). Me refiero al reparto de los derechos televisivos». E insiste: «Deberíamos pensar en el recorrido de las chicas. Una organización autónoma nos va a llevar a resolver problemas a la velocidad que ocurran. Una liga de chicas fuerte hace una federación más fuerte. Me gustaría que todos viésemos el futuro del futbol femenimo como las jugadoras se lo merecen y que hagamos un esfuerzo todos para no echar más leña. Seguro que tenemos la misma culpa».