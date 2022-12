«El 2-1 ante el Barça nos da alas y motiva»

Un entrenador nunca puede estar plenamente satisfecho cuando su equipo pierde, pero Natalia Arroyo prefiere extraer conclusiones positivas tras la derrota ante el Barcelona. «Estamos terminando muy bien el año, encadenando buenos partidos desde el parón FIFA hasta ahora. Hemos vuelto a estar a un nivel alto, a nuestra mejor versión». Ese 2-1 ante las culés «no hace más que constatar el buen trabajo que hacemos de domingo a domingo, nos motiva seguir viniendo a Zubieta. Pero también estamos rabiosas por no culminar la jugada, pero sí, te da alas y motiva para seguir creciendo», resumió la catalana.

No hay tiempo para lamentaciones. La Real necesita ganar para que los rivales directos no se escapen. El reto es mayúsculo, el Levante en el Reale Arena el domingo. «Seguro que han tenido una semana muy cómoda tras ganar 0-7 al Betis. Sus jugadoras de ataque fluyen arriba, con Sánchez Vera tienen una manera diferente de jugar y poseen mucha energía. Ya en pretemporada demostraron ser un rival en construcción y ahora lo han corroborado. Golean porque tienen un potencial ofensivo terrible», desmenuzó al conjunto granota.

En campo grande y ante un rival que desea jugar a lo mismo que tú Arroyo prevé un partido «con goles. Ellas marcan mucho, pero también suelen encajar. Creo que compramos ese plan de partido de exponernos e intercambiar golpes porque nosotras también tenemos jugadoras para castigar con espacios. Están preparadas para ello». El Levante aventaja en cuatro puntos a la Real, por lo que ganar sería recortar de un plumazo buena parte de la distancia. En caso de perder... «Es un partido importante también por eso», avisó.

Nerea y el Reale Arena

Tras la confesión a este periódico de que una de sus capitanas como Nerea Eizagirre está en conversaciones para renovar, Arroyo apostilló que «sería importantísimo. Amaiur firmó su renovación también mirando al futuro, por varios años, para seguir construyendo. Nerea lleva tiempo aquí y está en un punto dulce, tiene estabilidad y la idea de que tienen más para darnos porque entiende que su contexto es el de crecer aquí, siente que puede liderarnos», analizó.

La entrenadora también hizo una reflexión a las puertas de que el Reale Arena se vuelva a abrir para ellas. «Es fundamental, pero igual perdemos un poco la perspectiva. No es siempre el Reale Arena, no estamos en ese punto, no tenemos esa normalidad de meter 25.000 personas todos los días. Son días especiales, pero tenemos que jugar allí por y porque Zubieta se nos quede pequeño, no por otra cosa». Fue a más en su análisis. «No todos los días podemos ir allí, pero sería importante que cuanta más gente vaya mejor, nosotras nos sentimos cómodas porque se nos da bien nuestro estadio».