«Animo a la afición a acudir a la final; es una fiesta que no se vive muchas veces»

Conoce como nadie los vericuetos del fútbol Garbiñe Etxeberria (Hernani, 1967), la capitana de aquel Oiartzun pionero que ganó la Liga en 1991. Por eso sabe que en una final de Copa entran en juego diversos factores ambientales y anímicos, además de los que tienen que ver con el rival, un gigante como el Barcelona en este caso. Pero a la directora deportiva de la Real lo que más le preocupa es la autenticidad de sus jugadoras. «Que estén centradas en el partido y que sean ellas mismas en los 90 minutos de la final. Si son 120, mejor aún. Eso es lo que deseo». Pide a las realistas «estar bien cuando llegue el momento, concentradas, sin despistarse, porque hay que gestionar muchas cosas».

La persona que traza el proyecto deportivo de la sección femenina conoce bien el potencial de cada una de las jugadoras de la primera plantilla y les pide que «sean lo que son ellas, que saquen lo que tienen dentro, lo que nos ha traido hasta otra final». En una final no cuenta el contexto de la temporada. «En liga nos está costando sacar resultados. No hemos estado finas. En los últimos partidos hemos recuperado un poco el juego y las sensaciones. Contra el Atlético tuvimos ocasiones y contra el Levante hicimos tres goles. Pero ahora llega algo diferente y hay que olvidar lo anterior. Debemos competir 90 minutos. Cuando estás en una final, tienes que dejar todo atrás».

Es consciente de la dificultad del reto. «Se puede ganar al Barcelona, pero no lo hemos hecho nunca», advierte. «Estamos ante un gran equipo. Su objetivo y su proyecto son diferentes. Habrá momentos difíciles, pero tenemos que competir y pueden pasar cosas. Si perdemos, seguramente será lo que todos esperan. Pero no podemos ir con esa idea. Tenemos que intentarlo y dar la cara ante la dificultad». Confía en sus futbolistas. «Ellas van a ser las protagonistas. Necesitamos basarnos en lo que somos. Con balón somos buenas. Eso sí, sin balón vamos a sufrir. Cuando dispongamos de oportunidades, tenemos que crear dudas en su zaga, meterles un poco de miedo. Pero vamos a sufrir y es importante que las jugadoras lo hayan interiorizado. Ellas también presentan debilidades y hay que acertar».

Evolución del club

El club posee ahora una experiencia relativamente reciente, a la que Etxeberria da su importancia. «La final de 2019 la vivimos sin pensarlo demasiado. Aquella semana fue decisiva. Ahora somos como más conscientes. Sabemos a qué darle importancia. Debemos preparar bien la semana. No soy capaz de comparar. Cada equipo y cada temporada son diferentes. Entonces el Atlético venía de ganar la liga en Zubieta. Fuimos sin complejos y se planteó el partido de una manera en la que todo salió redondo».

La afición fue un componente revulsivo en Granada y la directora deportiva está segura de que puede serlo también en Zaragoza. «Se trata de un estadio que nos transmite buenas sensaciones y me emociona vivir allí otra final. Nos estamos acercando a las fechas y el entorno habla de la Copa. Quiero hacer esa llamada a la afición de la Real, porque hablamos de una fiesta que no pasa muchas veces. Animaría a la gente a que lo viviera in situ. Y si no, en esa zona que se va a organizar en Sagües».

El hecho de vivir la segunda final de Copa en un lustro le lleva a concluir que «es algo grande, significativo de que el club está trabajando bien, de que hay una evolución. En poco tiempo hemos conseguido muchas grandes cosas. Se ve la evolución de la formación de las jugadoras. Es algo a valorar».