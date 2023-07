Ana Tejada renueva hasta 2025

Ana Tejada ha despejado las dudas que habían surgido en torno a su continuidad y este martes ha renovado su contrato con la Real Sociedad hasta 2025. La central riojana era la última jugadora de la plantilla cuyo futuro faltaba por resolver. «Estoy muy contenta de renovar por fin. Desde el principio quería quedarme y hemos acabado llegando a un punto medio en el acuerdo», ha afirmado la jugadora a la web del club. Con su ampliación, la dirección deportiva cierra el capítulo de renovaciones para centrarse en el apartado de incorporaciones.

Tejada ha sido importante en la Real desde que llegó hace cuatro años en edad juvenil. Su proyección invitaba a pensar que se convertiría en la central que es hoy en día. «Llegué con 17 años y aquí me he hecho mayor de edad. Me he formado como jugadora y también como persona, ya que aquí se inculcan valores importantes», ha comentado. Pese a que ha ido entrando y saliendo de los planes de Natalia Arroyo, la pasada temporada formó junto a Vanegas una buena dupla en el eje de la zaga.

Su buen rendimiento en la Real se ha visto reflejado en convocatorias internacionales. El año pasado fue la capitana de la selección sub-20 que se alzó con el Mundial de la categoría. Además, ha disfrutado de varias convocatorias con la absoluta esta temporada. En la concentración de octubre se lesionó del aductor, pero en la de noviembre repitió y pudo debutar en un partido amistoso ante Argentina.

Tiempo para fichajes

La renovación de Ana Tejada abre paso a los fichajes. La Real tiene actualmente solo 16 jugadoras en plantilla y tendrá que reforzarse para formar un grupo competitivo. El lunes empezarán la pretemporada sin Vanegas ni Jacinto, concentradas con sus selecciones para el Mundial, y tendrán que echar mano del filial. Por el momento, Lorena Navarro es la única incorporación.