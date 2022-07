«No he debutado, pero estoy preparada para lo que me toque»

Amaiur Sarriegi «No he debutado, pero estoy preparada para lo que me toque» Jorge Vilda sigue sin contar con la donostiarra, que se mide este miércoles a Inglaterra en busca de las semifinales de la Eurocopa en Brighton

Amaiur Sarriegi, la delantera española con más goles de las convocadas por Jorge Vilda con 17 tantos en liga, sigue sin debutar con la selección tras los primeros tres partidos de la Eurocopa. Ante Finlandia y Alemania ni siquiera llegó a calentar, mientras que en el último ante Dinamarca iba a ingresar en el terreno de juego, pero el gol de Marta Cardona en el descuento lo impidió por falta de tiempo.

La donostiarra está tranquila, aunque reconoce que estas semanas en las que primero no fue convocada y tras las lesiones de varias compañeras sí fue citada están siendo una montaña rusa de emociones. «Están siendo un poco emociones de arriba abajo, de sí, no... Pero, desde el momento que yo ya estoy aquí, soy una más y entreno con todas. Estoy preparada para lo que me toque y ese es el objetivo, que en todos los partidos esté preparada», declaró este lunes la realista en declaraciones a 'Relevo'.

La txuri-urdin se marchó de vacaciones y no comenzó la concentración con el resto de sus compañeras, algo que no le ha perjudicado físicamente pese a llegar más tarde. «Yo creo que en unos días no se puede perder el nivel físico. Eso es así. Es verdad que ellas llevaban unos días más de entrenamiento», apunta sobre su estado físico. Es más, tras ser llamada por Vilda se puso manos a la obra. «Desde que yo llego me pongo las pilas, me pongo a tope, e incluso hay días que he entrenado más para estar en las condiciones óptimas». Este miércoles tendrá otra oportunidad en Brighton (21.00 h.) ante Inglaterra.

También ha trabajado la mente. «Lo más importante era estar lista mentalmente, que con todos los altibajos de las decisiones era complicado, y creo que lo he estado». Para ello, ha dejado de lado el móvil para centrarse únicamente en el balón. «No estoy leyendo nada en las redes sociales. Son factores externos que se meten en la mochila y no ayudan a que la situación mejore». Ante Dinamarca se quedó con la miel en los labios. «Es una pena porque todavía no he debutado y tuve la ocasión de hacerlo», finalizó.