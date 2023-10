Amaiur Sarriegi: «El derbi nos llega en un buen momento»

Imanol Troyano San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Real Sociedad afronta un nuevo derbi este fin de semana tras vencer 3-1 la pasada jornada al Eibar en Zubieta. En esta ocasión le toca visitar el domingo (12.00 horas) Lezama para medirse al Athletic, un rival al que Amaiur Sarriegi conoce muy bien por su pasado y porque ya se ha enfrentado varias veces como realista. «En Lezama no he jugado tanto porque las veces que nos ha tocado el derbi lo hemos jugado en San Mamés, pero ya me lo tomo con naturalidad», ha expresado la jugadora esta mañana en Zubieta.

«Creo que el derbi nos llega en un buen momento, en un punto ascendente, después de jugar dos partidos muy complicados contra equipos que van a estar arriba. Ellas vienen de perder 3-0 en Villarreal que les habrá dolido», ha valorado la donostiarra. Eso sí, considera que «el Athletic en casa siempre se hace muy fuerte y es muy complicado sacar los puntos de ahí para la mayoría de equipos». Enfrente habrá cinco exrealistas: Quiñones, Nanclares, Torre, Uriarte y Nahikari. «Viejas conocidas, viejas amigas y compañeras», ha indicado Amaiur, que espera volver a sacar un resultado positivo ante el cuadro vizcaíno y completar una mejor campaña que la pasada. «Todas somos conscientes de que el año pasado no fue positivo en cuanto a resultados. La octava posición se nos quedó muy corta», ha manifestado, antes de matizar que «la Real no es que deba estar más cerca del puesto de hace dos temporadas, es que quiere. Si nos ponemos ese debe vamos camino a lo del año pasado. El camino es querer estar ahí». Noticias relacionadas Derbi en Lezama Natalia Arroyo: «Nos apetece seguir siendo el club de referencia del fútbol vasco» Gaizka Lasa Real Sociedad Garbiñe Etxeberria: «El derbi siempre es especial» Gaizka Lasa Ha destacado en ese sentido que «los fichajes nos van a aportar mucho y también las jugadoras del B que se están asentando en el primer equipo». Ha puesto el ejemplo de Nahia Aparicio, «una jugadora que lleva tres partidos en Primera y parece que llevara cien». También ha hablado sobre su rol en el equipo, después de que en las últimas jornadas no haya partido como titular: «Contra el Barça tuve un choque con Alexia en la rodilla y la he tenido inflamada. Son situaciones y decisiones que no elijo. Lo que puedo hacer es intentar entrenar lo mejor posible y estar lo más preparada para que el staff tome la decisión». «Muchos ojos por abrir» Además, Amaiur también se ha referido a su segunda convocatoria con la selección desde la llegada de Montse Tomé al cargo. «Siempre es gratificante y es sinónimo de que estás haciendo bien las cosas», ha sostenido. Después de que la última convocatoria estuviera mediatizada por las reuniones hasta altas horas de la madrugada entre las representantes de las jugadoras y dirigentes de la federación, la realista espera que esta vez «solo tengamos que poner nuestras energías en jugar, entrenar, competir y descansa. En todo eso que tiene que hacer un deportista profesional y no en todo lo demás que al final te quita mucha energía». También ha valorado el regreso de Jenni Hermoso como «positivo». «No he coincidido mucho con ella, pero sus números hablan por sí solos. Aporta esa madurez que nos falta a las jóvenes y hay que nutrirse de ese tipo de jugadoras», ha explicado. La Real prepara el duelo contra el AthleticVer 22 fotos La Real preapara el duelo contra el Athletic. «Creo que es un punto de inflexión todo lo que ha sucedido a raíz del Mundial y creo que es una consecuencia de todo lo que venimos luchando y pidiendo desde la temporada pasada. Creo que todavía quedan cosas por hacer y mejorar, y muchos ojos por abrir todavía, que es lo más importante. Tenemos que seguir ese camino, las cosas no cambian de un día para otro y más en un mundo como el fútbol que es muy cerrado», ha subrayado Amaiur sobre los logros que están alcanzando. Por último, también ha sido cuestionada sobre el escaso apoyo que han recibido de parte de los jugadores de la selección masculina en sus reclamaciones. «Lo fácil es mirar para otro lado y no meterte en follones. Creo que somos trabajadores de igual a igual y yo siempre estaría dispuesta a ayudar a mi compañero con cualquier problema que tuviese si creyese que la causa es justa. Siempre es bienvenido su apoyo, porque tienen más altavoz y poder mediático», ha concluido.

