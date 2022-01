Amaiur realista para rato. Ese era uno de los grandes objetivos del club txuri-urdin. La jugadora ha ampliado recientemente su contrato hasta 2025 -dos años más- y lo ha hecho en uno de los mejores momentos de la temporada, tanto a nivel personal (con veinte goles entre la Real y la selección) como colectivo (finalizando la primera vuelta en segunda posición y puestos Champions). La donostiarra ha afirmado este mediodía en rueda de prensa que «estoy muy contenta y ayer fue un día especial». Si hay una palabra que le caracteriza a este equipo esa sería «ilusión», motivo por el que «se han dado los resultados en la primera vuelta y la mantenemos para lo que viene en la segunda vuelta».

Las claves por las que le han llevado a ampliar su contrato ha sido la «confianza en el proyecto y del club en mí, estoy muy a gusto donde estoy. Los pasos que están dando son claves. Se está viendo lo que está avanzando el club en el fútbol femenino. Todavía quedan cosas por mejorar en todas las partes, pero este es el camino. Jokin está muy contento, ayer estuvimos hablando muchas cosas. Nos llevamos bien y el trato es bueno», ha comentado. No es muy habitual ver en el fútbol femenino renovaciones a largo plazo, pero ella considera que «es importante para fijar unas bases y unos pilares de cara al futuro. Así lo he visto y así lo he sentido». También ha afirmado que las últimas ampliaciones de Nerea y Natalia «me han ayudado en mi decisión de seguir en el mismo camino».

El momento de Amaiur es importante y del equipo, con 12 victorias, «es bueno y tiene mérito» aunque piensa que «siempre hay por mejorar». En Zubieta sí se piensa en grande. «Siempre hay tiempo para soñar en la Champions, es bonito y positivo tener el mente ese camino para llegar a Europa, pero sin dejar de lado los otros objetivos». Ha destacado que para ella entrar en competición europea sería «algo increíble e inolvidable, ya que sería la primera vez en la historia del club y me quedaría sin palabras». Llegar a donde está ahora es gracias «al trabajo de los últimos años. Voy a seguir trabajando cada día aquí en Zubieta y cada vez que me llamen en la selección».

La donostiarra debutó en Primera Nacional con el Añorga en la temporada 15/16 y desde ahí todo es mejoría en poco tiempo. A veces hay que pararse a pensar en el recorrido que has hecho, pero sin pensar demasiado. Miro mucho a lo que viene, al fin de semana. Es un manera de mejorar«. Y respecto a los objetivos ha apuntado que »pueden cambiar de aquí a otros años, pero el único objetivo es mejorar cada día en Zubieta«.

«Un derbi siempre es especial, más contra el Athletic»

La renovación llega en una semana especial, con el derbi ante el Athletic en el Reale Arena (domingo, 12 horas) en el horizonte. «Poco que decir del derbi, sabemos lo que significa y hay que ir a por los tres puntos. En mi caso es más especial porque estuve allí, pero dentro del campo no hay amigos, defenderé los colores de la Real», ha anotado. No piensa en que sean favoritas, ya que «en un derbi da igual como llegues, no vale. Se igualan las fuerzas, no podemos menospreciar al Athletic, están haciendo un gran trabajo con Iraia. Tenemos que estar centradas en lo nuestro y nuestro objetivo no es otro que ganar el partido».

Espera un «duelo muy parejo y competitivo, vamos a dar los dos el cien por cien. Está bien la rivalidad y el pique sano, pero por supuesto no nos puede alejar del objetivo primordial que es ganar». Y sobre el hecho de jugar en el Reale Arena ha señalado que «para nosotras es importante, les damos las gracias al club por la confianza y la oportunidad. Va a ser un día bonito, yo creo que la gente se va a animar y va a haber un buen ambiente. Agradecemos a la afición», finalizó.