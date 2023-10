Aintzane Encinas logra que los contratos de la Federación Vasca recojan la palabra entrenadora y no el término masculino

Aintzane Encinas ha logrado la utilización del género femenino en la redacción del modelo de contrato para los entrenadores que presenta la Federación Vasca de Fútbol. La polémica saltó hace dos meses cuando la entrenadora de la Real en categorías inferiores y exjugadora denunció en redes sociales la utilización en exclusiva del género masculino en estos documentos. «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas… puede lograr grandes cambios. Todas y todos sumamos, ganamos. Eskerrik asko», ha compartido este sábado en X -la antigua Twitter- acompañando este mensaje con el contrato de entrenadora redactado ahora con el género femenino.

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas… puede lograr grandes cambios. Todas y todos sumamos, ganamos. Eskerrik asko

@EFF_FVF ! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8uVZYCF2BD — Aintzane Encinas (@AintzaneEncinas) October 28, 2023

El pasado de 5 de septiembre Encinas, con más de 300 partidos en la Real y embajadora de LaLiga denunció el contrato 'solo para hombres' que le habían ofrecido firmar. «Soy entrenadora. Acompaño a JUGADORAS en categorías de formación. NO firmaré un documento que NO corresponde a la categoría en la que vamos a participar. Esto puede que me impida tener licencia y sentarme en el banquillo, y puede también que suponga un cambio para todas», escribió entonces. Y acompañó esta denuncia con la imagen del «contrato de entrenador» con fecha de 28 de agosto, en la que se refleja la imposibilidad de las entrenadoras de rellenar un contrato con el género femenino

«La @EFF_FVF tiene FEDERADOS Y FEDERADAS. Entrenadoras y entrenadores. Jugadores y jugadoras. Reconocer a todas y todos es fundamental», añadía.

Dos meses después, su petición ha sido atendida y las entrenadoras ya cuentan con un contrato que recoge el género femenino, algo que la jugadora también ha querido agradecer mencionando a la Federación Vasca de Fútbol y un 'Eskerrik asko'.