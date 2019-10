Femenino Baños: «El público vino a disfrutar al derbi y tenemos una cuenta pendiente con la afición» Leire Baños, durante la rueda de prensa. / Unanue La jugadora de la Real Sociedad asegura que «la derrota duele pero ya le hemos dado la vuelta y estamos pensando en el partido del sábado» GAIZKA LASA Miércoles, 16 octubre 2019, 15:00

La jugadora de la Real Sociedad Leire Baños ha reconocido, tres días después de perder contra el Athletic (0-2) que «fue una derrota dura y ninguna queríamos que fuese así, el día que nos abrieron el Reale Arena. Pero con los días lo vas asumiendo y hay que darle la vuelta. No se acaba el mundo. Duele un poco más porque es un derbi pero ya le hemos dado la vuelta y además jugamos el sábado y no hay tiempo que perder».

Tampoco ha dado especial relevancia al hecho de que este año la Real Sociedad llegara por encima del Athletic. «No hay ningún favorito en un derbi pero es verdad que llegábamos con mejor dinámica que ellas. Fueron superiores y no pudimos hacerles frente y conseguir los tres puntos».

El vestuario ha hecho autocrítica, según Baños. «No sé si lo que ocurrió tiene explicación pero sí que nos costó entrar al partido y nos costó generar ocasiones, lo que nos suele parecer más fácil. El escenario era diferente, increíble, y puede que nos sobrepasara. Ya le hemos dado la vuelta. Hemos hecho autocrítica y estamos trabajando para el siguiente partido».

Leire Baños no fue titular ante el Athletic y hoy ha explicado por qué. «Llegué tras dos día sin entrenar por molestias en el aduptor. El entrenador decidió darme descanso porque entendía que me podía romper. Él decide y no es algo que está en mis manos. Ya estoy bien».

«Súper agradecidas»

La realista ha confesado que lo que más rabia dio al equipo fue «ver que nos abren el Reale Arena y vienen 28.000 espectadores y no poder darles lo que se merecen. Ellos vienen a disfrutar y la verdad es que poco disfrutamos nosotras también. Es algo que tenemos pendiente con la afición y ojalá podamos devolverles todo el cariño jugando bien y obteniendo victorias».

La derrota no quita para que la Real Sociedad se haya equiparado ya al Athletic, según Baños. «Sí que en nivel estamos ahí con el Athletic. Los últimos años el equipo ha crecido un montón. El club está apostando mucho más. Ese es el camino: seguir creciendo para luchar por estar ahí arriba».

La cifra de la entrada le maravilla. «28.000 aficionados es increíble. Ver que la gente se involucra, ver que vienen a vernos... todavía se nos hace raro porque no lo vivismo como los chicos cada fin de semana. Estamos súper agradecidas a la gente».

Partido complicado en Tenerife

La Real Sociedad se medirá el sábado al Granadilla en Tenerife, un rival teóricamente asequible, aunque Baños recuerda que «la liga ha crecido y no hay partido fácil. Allí los partidos siempre son complicados. Es un campo botón, más pequeño e igual nos influye para nuestro juego. Ojalá podamos traernos los tres puntos».

«No nos gustaría llegar hasta la huelga»

También se ha referido a las infructuosas negociaciones para aprobar un convenio del fútbol femenino y la consiguiente amenaza de huelga. «Nosotras queremos que las condiciones mejoren. Creemos que nosotras también nos lo merecemos. Pero no queremos llegar a tener que hacer huelga. Se irá viendo y a ver cómo se le da la vuelta a la situación. Claro que nos da pena la situación porque lo único que queremos es mejorar nuestras condiciones y hacerlo de una manera sana. No creo que sea necesario llegar a una huelga pero se irá viendo».