Obras de Anoeta Las federaciones deportivas «preocupadas» ante su inminente traslado a Anoeta «Al salir de Anoeta para las obras del estadio, los responsables prometieron unas mejoras que no se han cumplido», denuncian EL DIARIO VASCO Lunes, 13 mayo 2019, 17:23

La Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa se ha mostrado este lunes su «gran preocupación» ante el inminente traslado de sus oficinas a su anterior ubicación en Kirol Etxea del Estadio de Anoeta. En el comunicado que han emitido trasladan su temor por «la situación generada y sin la mínima solución institucional para atender las medidas de salubridad y necesidades para los miles de deportistas que a diario pasan por nuestras instalaciones».

Desde la sociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa se quejan de que «Al salir de Anoeta para las obras del estadio, los responsables prometieron unas mejoras que no solo no se han cumplido, sino que se reducen los espacios, ha desaparecido el mobiliario que quedó a su resguardo y locales que dijeron no afectados por las obras se encuentran completamente destruidos».

Ante esta situación solicitamos una vez más a los responsables institucionales que reciban a esta asociación de federaciones que ubica a 41 organizaciones «para conseguir una Kirol Etxea que se anunció modélica y vemos que no va a ofrecer las mínimas necesidades para seguir en la labor de fortalecer el deporte guipuzcoano y a sus deportistas».

Además, solicitan «que la ubicación de nuestras federaciones pueda producirse sin rimbombancias pero con decoro».