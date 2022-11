La Federación Guipuzcoana será quien reparta las ayudas al fútbol base

La Federación Guipuzcoana de Fútbol será la encargada a partir de ahora de realizar el reparto de las ayudas al fútbol base recogidas en el convenio suscrito entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Real Sociedad, recuperando así una función que tuvo delegada hasta 2016 y que desde entonces realiza el club txuri-urdin a través de su fundación, lo que motivó que en abril del pasado año el Eibar solicitara a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) un informe sobre la validez de este convenio.

Cuatro meses después la AVC, en dicho informe, solicitó a la Diputación Foral de Gipuzkoa que dejase de conceder las ayudas económicas al fútbol base a través de la Real al considerarlo discriminatorio y que este proceso se realizase mediante una convocatoria pública.

El departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que no compartía esta decisión, presentó alegaciones que no prosperaron y, como el actual convenio finalizaba el próximo 31 de diciembre, se ha visto obligado a buscar una solución para encontrar la mejor manera de gestionar estas ayudas y no perjudicar a los clubes del territorio, que necesitan estas partidas económicas para asegurar su viabilidad.

«Aunque no compartimos la opinión emitida por la Autoridad Vasca de la Competencia, consideramos que en el presupuesto 2023 debíamos abrir un nuevo marco relacional económico y pensar en otra manera de atender a los clubes de fútbol de Gipuzkoa», ha señalado el diputado de Cultura y Deportes, Harkaitz Millan.

Y esa solución ha sido la de volver a delegar en la Federación Guipuzcoana de Fútbol, más próxima a los postulados de la institución foral tras las elecciones celebradas en diciembre de 2020 que encumbraron a Manu Díaz a la presidencia, sus funciones.

Así que ante esta nueva situación, Real Sociedad Fundazioa convocó ayer a los clubes guipuzcoanos a una reunión para informarles sobre cómo se va a realizar en 2023 el reparto de unas ayudas que mantienen su dotación económica tal y como se realizaba hasta la fecha (la Diputación de Gipuzkoa aporta 1.180.000 euros y la Real Sociedad, otro tanto).

La diferencia ahora es que se abrirá una línea de subvención a la que los clubes van a poder concurrir libremente sin tener la obligación de estar convenidos con la Real Sociedad, tal y como sucedía en los últimos años y que fue uno de los motivos que llevó al Eibar a solicitar la mediación de la Autoridad Vasca de la Competencia al considerar que no estaba en igualdad de condiciones con la Real.

«En el escenario para el 2023 contemplamos cuatro líneas de actuación», ha explicado Millan. «Una línea de subvenciones a clubes de fútbol, una partida para la renovación de los campos, nuevos programas con la Federación Guipuzcoana de Fútbol y la intención de seguir explorando una nueva forma de relación con Real Sociedad Fundazioa».