Faris, el txuri-urdin que sí que está convocado en Qatar

Txapela buruan eta ibili munduan! La Real Sociedad tiene adeptos en todos los lugares del mundo y si bien en Qatar solo está representada por Take Kubo, en la grada de los estadios luce con orgullo una bandera de la Real junto a una ikurriña. Con una txapela en la cabeza y la camiseta de la Euskal Selekzioa enfundada, así se presentó Faris Al Hathloul en Doha, un aficionado de la Real que vive en Riad, Arabia Saudí. Hincha realista desde que quedó enamorado con la dupla Nihat-Kovacevic, el realista defiende a la Real en Qatar. «Al menos a mí sí que me han convocado», bromea haciendo referencia a las ausencias de Merino, Brais o Zubimendi.

Faris vive en Riad, pero ya ha viajado media docena de veces a Donostia para disfrutar de la ciudad y el equipo de su vida. «Siempre lo digo, en San Sebastián tengo a mi equipo y a una familia», saca pecho desde Doha. El realista disfrutó ayer por la tarde del Portugal-Uruguay con la camiseta de la Euskal Selekzioa, una txapela y la bandera de la Real. «Llegué el viernes y me quedo nueve días en Doha para disfrutar del mundial. Para nosotros es un acontecimiento histórico, tener la mejor competición del mundo al lado de casa es una gozada. Mi amigo Iñigo Arranza, que ahora vive en Riad, es el que me ha traído la ikurriña», dice saboreando cada partido. También estuvo presente en el Argentina-Mexico y en el Arabia Saudí-Polonia.

Su país realizó una de las hazañas de los últimos años en el fútbol mundial. Arabia Saudí superó 1-2 a la Argentina de Messi y llega a la última jornada con opciones de acceder a los cuartos de final. «Ha sido una locura. Fue el mejor día deportivo para mi país porque no ganamos a una selección cualquiera. Jugamos la última jornada ante Mexico, estaré en el estadio, y creo que tenemos opciones de pasar», celebra.

Trabaja como azafato con la compañía más famosa de Riad y se ha pedido vacaciones. «El ambiente es sano, ver a los aficionados de todos los equipos es precioso. Quiero que gane el mundial Arabia Saudí, pero si nos eliminamos que gane Argentina. Y después, cualquier país menos Portugal, no puedo con Cristiano», apostilla entre risas.

«Tendrían que estar Merino, Zubimendi y Brais»

Faris todavía no entiende cómo Luis Enrique no ha convocado a ningún jugador de la Real. «Es increíble que el seleccionador no haya llamado a Merino, el máximo asistente de la liga, y a Zubimendi. Busquets ya no es el que era. Lo de Brais lo puedo entender porque no ha sido citado nunca y su explosión ha sido este año, pero lo del resto... al menos yo sí que represento a la Real. ¡Qué vamos terceros!», levanta la voz al otro lado del teléfono.

Faris viaja con su inseparable amigo Faisal Alanazi, también saudí que poco a poco empieza a sentir pasión por la Real. «Una de mis misiones es contagiar a mis paisanos para que se hagan seguidores txuri-urdin. No sé cuándo volveré a San Sebastián, quizás en abril, pero hay que ahorrar que el mundial es muy caro», dice entre risas. Faris, saudí y aficionado al fútbol, pero de la Real. Y con txapela e ikurriña, con label.