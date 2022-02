Faltan goles y algo más

Le estamos dando vuelta a la falta de gol de los delanteros y resulta que el mejor de la Real en Valencia fue Remiro. La Real acabó con la portería a cero fuera de casa, lo que siempre es una estupenda noticia, pero así como otras veces lo traducimos en el resultado de un buen trabajo colectivo, en esta ocasión, en Mestalla, el equipo no encajó porque Remiro estuvo de sobresaliente. La Real no defendió bien. Contabilizamos por lo menos dos ocasiones claras del Valencia y unas cuantas aproximaciones con peligro en las que el balón se paseó por el área pequeña, así que la Real no debería celebrar mucho este empate porque lo normal hubiera sido perder.

Es innegable que el equipo se fajó y no rehuyó ningún duelo, pero, insisto, no defendió en bloque como debería. Esta Real tiene un problema en los laterales, en los espacios a la espalda de Gorosabel y Rico, Zubeldia no termina de encontrarse cómodo como central esta temporada y Le Normand tiene más conexión con Aritz. Nos confundiríamos en cualquier caso si pusiéramos el foco solo en los jugadores de atrás. La Real tiene un problema cuando tiene que correr para atrás y esa falta de seguridad se aprecia en distintas fases de los partidos.

Adelante la cosa tampoco es para echar cohetes. A la Real le faltan goles, pero no es solo cosa del último pase o de la falta de acierto de los delanteros. Porque si atrás no te sientes seguro y si por hache o por be no terminas de darle continuidad a una misma combinación de jugadores en el centro del campo pasa que aquella Real que volaba ahora es un equipo de supervivencia tratando de (re) encontrarse.

La mejor Real llegará. Estoy convencido. Este equipo no ha tocado techo. La acumulación de partidos ha hecho que Imanol haya tenido que dejar en el banco a jugadores a los que hubiera querido alinear. En cuanto jueguen los mejores, la Real recuperará la chispa.