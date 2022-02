Partido rarete en Mestalla. Suelen ser así en la capital del Turia para la Real. Un choque más de disputas que de juego aunque creo que la Real se acercó más al triunfo. Me llegó un mensaje de un amigo nada más acabar el partido. «Este punto no nos saca de pobres». No sé si es así. Le contesté y dejaremos para más adelante el debate por

Este contenido es exclusivo para suscriptores Paga 25€ y ahorra un 40%: Suscríbete en invierno y mantente informado hasta verano SuscríbeteMás información ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión