Facua denuncia a la Real por vetar la entrada a los aficionados del Betis y «criminalizar a su afición»

El veto de la Real Sociedad a vender entradas a la afición del Betis para el partido que este domingo se disputa en el Reale Arena sigue generando debate y acaba de pasar este jueves a una instancia superior. Facua-Consumidores en Acción ha comunicado que ha interpuesto una denuncia contra el club txuri-urdin ante Kontsumobide por «discriminar por razón de origen y/o lugar de residencia» a los aficionados verdiblancos.

Facua considera que es «totalmente inaceptable» el argumento expuesto por Jokin Aperribay, de no vender entradas a la afición bética para que no suceda el episodio del pasado año en el que entre algunos aficionados verdiblancos se colaron seguidores ultras del Atlético de Madrid. El presidente de la Real explicó que este domingo se rendirá homenaje a Aitor Zabaleta y que el club «prioriza» estos actos y evita que lleguen aficionados radicales no enviando entradas a la afición bética. Facua considera que este gesto supone «criminalizar a toda la afición bética».

La asociación considera que la medida de vetar la entrada a aficionados por su lugar de origen o lugar de residencia «supone una vulneración del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias».

El artículo 47 considera infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios «toda actuación discriminatoria contra personas consumidoras vulnerables independientemente del motivo o contra cualquier consumidor o usuario por el ejercicio de los derechos que confiere esta Ley o sus normas de desarrollo, ya sea no atendiendo sus demandas, negándoles el acceso a los establecimientos o dispensándoles un trato o imponiéndoles unas condiciones desiguales, así como el incumplimiento de las prohibiciones de discriminación previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuación no sea constitutiva de delito».

Asimismo, la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto Vasco de las personas consumidoras y usuarias recoge en su artículo 33 que «queda prohibida cualquier discriminación por motivos de género, raza, religión, lugar de nacimiento, lugar de residencia, discapacidad o cualquiera otra circunstancia personal o social, sin perjuicio de la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos».

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas también establece en su artículo 22 que «el ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los usuarios».

«Por todo ello, Facua pide a la Real Sociedad que se retracte de una decisión que supone una clara vulneración de la normativa vigente, e insta a Kontsumobide a que abra expediente y sancione por ello al conjunto vasco», añade la entidad. Además, «la asociación informa a los aficionados béticos que ya hubiesen adquirido vuelos y hoteles para viajar a San Sebastián que pueden denunciar a la Real Sociedad ante las autoridades de consumo para reclamar daños y perjuicios en caso de que finalmente no puedan entrar al partido».

Advertencia al Real Betis

El Real Betis Balompié, en respuesta a la decisión adoptada por la Real Sociedad, anunció este miércoles a través de un comunicado que tampoco venderá entradas a la afición visitante para el encuentro que volverá a enfrentar a ambos equipos en la segunda vuelta del campeonato en el estadio Benito Villamarín. Facua ha advertido al club verdiblanco que, en caso de que finalmente cumpla su amenaza de discriminar por razón de origen o lugar de residencia, también estaría vulnerando dicha normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios.