Europa League Las facturas peligrosas sin el roaming en Mónaco para la afición de la Real Sociedad El Principado, al no pertenecer a la Unión Europea, tiene unos precios elevadísimos para los mil realzales que se darán cita en el Louis II

Más de un millar de realzales disfrutan desde hoy de un nuevo partido con la Real. Una vez pagados los vuelos, alojamiento o demás medios de desplazamiento, la hinchada tendrá que tener cuidado con una nueva amenaza para sus bolsillos: la intinerancia de datos.

El Principado, al no pertenecer a la Unión Europea, no tiene el roaming internacional –itinerancia de datos– y tan solo hay una operadora en el mercado (Movistar) que tiene datos –internet para móviles– para sus dispositivos móviles. El resto deberá pasar por caja si quiere utilizar internet en sus teléfonos. Una conocida operadora ofrece paquetes de datos a 3,85 euros el megabait. Es decir, en caso de que un realzale comparta sus vídeos, envíe mensajes por WhatsApp con asiduidad o utilice distintas apliaciones que requieran internet podría gastar unos 300 durante su viaje. Hagan cálculos, puesto que la factura podría superar los 1.000 euros. Se recomienda desactivar la itinerancia de datos o desactivar el roaming internacional tras consultarlo con cada operadora para que no haya sorpresas a final de mes.

Por otro lado, lo que sí es gratis es el wifi. Pese a tener la itinerancia de datos desactivada los realzales podrán utilizar de manera gratuita el wifi en bares, hoteles o apartamentos. Las llamadas, incluso en caso de que sean recibidas, también tienen un coste elevado.

La Real no entrena en Mónaco

Por su parte, la Real realizará mañana a las 11.30 horas su último entrenamiento previo al partido de mañana y como acostumbra en esta Europa League lo hará en Zubieta y no en el escenario del partido. Los txuri-urdin comerán y partirán hasta Biarritz para coger un vuelo chárter sobre las 16.30 que aterrizará en Niza. Después, a las 19.30 horas, Imanol Alguacil y Adnan Januzaj darán una rueda de prensa en el Louis II de Mónaco.