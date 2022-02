Dos equipos con buenos jugadores; dos equipos que tratan muy bien el balón; dos equipos muy peligrosos. Con esos ingredientes, el factor campo va a ser importante para que la victoria no se escape de Anoeta. El aliento de la afición fue un plus para eliminar al Atlético de Madrid y volverá a ser clave para hacerlo con el equipo que entrena Pellegrini, al que admiro. El Betis es un club difícil de manejar y lo está sabiendo hacer sin levantar la voz, con criterio y sin que le tiemble el pulso.

Apuesta por un sistema de 1-4-2-3-1 con jugadores expertos en cada línea. Tiene dos buenos porteros, Bravo, al que conocemos bien y que no jugará al estar lesionado, y Rui Silva, que siempre cumple perfectamente. En la línea de cuatro, me gusta Álex Moreno, que parece más extremo que defensa. En la zona de dos soportes están Cavalho, con su capacidad física y técnico, y Guido, que no jugará por el virus FIFA. Su línea de tres está compuesta por grandes jugadores, como Canales, Fekir y Juanmi. El francés es un futbolista diferente, de los que no se esconde. Me encanta. Con el balón es capaz de hacer cosas increíbles. La Real tendrá que tener cuidado con él cuando esté atacando y vigilar que no le coja a la contra en caso de pérdida de balón. Arriba, el goleador Borja y a un Willian José al que conocemos sobradamente. Será uno u otro.

Elogiaba a Pellegrini, pero Imanol también puede alardear de muchas de esas virtudes. Aunque es más expresivo en sus intervenciones, es un técnico que escucha, entrena muy bien a su equipo y saca el máximo rendimiento a sus jugadores.

La eliminatoria se va a jugar en detalles, en acertar con las ocasiones y no conceder errores que nos obliguen a remar contracorriente. Decía que el Betis es un equipo difícil. Siempre lo ha sido. Tiene una afición con muy poca paciencia. Es gente tan apasionado que piensa que el Betis puede ser campeón de todo. Y ahora que tienen un buen equipo, más. Va a ser un partido igualado y la única diferencia va a ser el factor campo. No hay que perder la paciencia y hay que saber aprovecharla.