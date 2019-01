El factor campo Desde mi banda izquierda Estamos hoy ante uno de esos partidos que muchas veces se le atragantan a la Real, pero que debe sacar adelante si se quiere estar arriba ROBERTO LÓPEZ UFARTE Sábado, 26 enero 2019, 21:55

La Real afronta uno de esos partidos que muchas veces se le atragantan, pero el factor campo debe ser decisivo. Hay que hacerse fuerte en Anoeta y no dejar que se escapen más puntos. Pienso, con todos los respetos hacia ellos, que la Real tiene argumentos suficientes para pasarle por encima al Huesca, que es inferior. Creo que ellos no le han cogido todavía la medida a la Primera división y eso que vimos cómo en los dos primeros partidos consiguieron cuatro puntos de seis, al ganar en Ipurua al Eibar y empatar en San Mamés, en donde merecieron la victoria.

El Huesca, en todo caso, es un equipo difícil de batir. Complica los partidos a todos sus rivales, aunque luego termina perdiendo muchos. He tenido la ocasión de verles y siempre me daba la impresión de que no iban a perder, aunque al final cometían esos errores que también castigaban a la Real en su día y que ahora parecen solventados. Esa falta de acierto atrás le ha lastrado. Habitualmente el Huesca juega un 1-4-1-4-1. Desde hace un par de semanas tiene un pivote nuevo, el venezolano Yangel Herrera, que ha llegado cedido del Manchester City. Es un buen futbolista, que va a dar soluciones a sus compañeros. Es un jugador que da sentido al fútbol y que pide el balón.

Ojo por tanto. Estamos ante un partido más difícil de lo que parece, y que es de los que se le suele complicar a la Real.

Valoro el punto, pero no me gustó la Real

En general el partido de la Real contra el Rayo no me gustó. En la primera parte pasó lo que ya habíamos dicho que no debía pasar. El juego se volvió loco, fue de ida y vuelta y el Rayo lo aprovechó para marcar dos goles y casi sentenciar. En la segunda sí vimos a una Real mucho más puesta, más física y resistente, que pudo ganar el partido tranquilamente, pero si cedes al principio, luego es muy complicado remontar dos goles y ganar. Yo valoro el punto, aunque no me entusiasmó el partido que hizo la Real. Sabía que el Rayo nos iba a complicar la existencia, pero no se pueden conceder tantos espacios en la primera media hora de partido.

Aquellos jugadores de antaño...

Esta semana tuvimos una entrañable charla con Vicente del Bosque y algunos excompañeros, como Górriz, Gajate y Satrústegui. Tengo un gran respeto hacia los cuatro y siento una especial sintonía con Del Bosque por todo lo que ha hecho. Fue un seleccionador que, además de dar continuidad al equipo campeón, consiguió superar en éxitos a Luis Aragonés. Y hablando del factor campo, Del Bosque se acordaba mucho de los partidos que tenían que jugar en Atocha. Reconocía que para ellos eran de un gran sufrimiento.

La charla trataba sobre el fútbol de ayer y el de hoy. Yo creo que la esencia de ayer es la misma que el de hoy en lo que los jugadores se refiere, aunque es verdad que han cambiado muchas cosas, como los terrenos de juego, las botas o la alimentación. Y a este respecto Górriz recordó que cuando se sentían un poco débiles iban a ver al médico y Echavarren les decía que le pidieran a la ama que les hiciera un buen plato de alubias, algo impensable.

En lo que sí coincidimos es en que Messi es el que marca hoy la diferencia, aunque también hablamos de Iniesta y Ramos. Y quiero añadir que, aunque los jugadores de ahora son mejores que los de antaño, me cuesta encontrar en la Real, por ejemplo, un jugador que sea mejor que Zamora o uno mejor que Satrus, y también que Górriz y Gajate, que son los centrales que allí estaban. El fútbol de hoy es más rápido, hay que pensar a más velocidad pero aún así me cuesta encontrar ese tipo de jugadores.