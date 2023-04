El exrealista Juanmi se queja en redes de su suplencia y la afición le atiza: «Haz equipo y borra esto» El andaluz se quedó sin jugar este sábado en la victoria del Betis ante el Espanyol y estalló en su Instagram: «Hace no mucho era fundamental ahora…. El fútbol nunca dejará de sorprenderme», escribió

El Betis logró ayer una victoria importante ante el Espanyol (3-1) que coloca a los Mauricio Pellegrini a tres puntos de la Real Sociedad en la tabla, esto es, a solo un partido de distancia de los puestos de Champions League, después de la derrota de los txuri-urdin en el derbi. Pero aunque parecía que iba a ser un fin de semana tranquilo por el Villamarín, un exrealista como Juanmi ha roto ese conato de paz que se respiraba el sábado en Sevilla.

El delantero andaluz no disputó ni un solo minuto en el encuentro de ayer y mostró su enfado a través de un mensaje en sus redes sociales: «Hace no mucho era fundamental ahora…. El fútbol nunca dejará de sorprenderme», publicó en su Instagram junto a una foto suya vestido de verdiblanco. Esa queja en sus redes sociales no ha gustado nada a la afición del Betis, que ha criticado de forma masiva lo poco oportuno de esta publicación en un momento clave de la temporada.

«Cuando jugabas no te quejabas... a ver si miramos un poquito más por el equipo y dejamos los intereses personales a un lado. Pareces un chaval de 15 años», le respondía un usuario a la publicación. «Esto no ayuda para nada al equipo Juanmi. Tu momento llegara, hay que saber esperar», le decía otro y alguno más le ha pedido que «haz un poco de equipo y borra esto«. Algún otro usuario también ha lanzado comentarios más subidos de tono.

Lesiones y de más a menos este año

Juanmi recaló en el Betis después de tres años con bastante continuidad en la Real. En esos tres años jugó más de 30 partidos de liga en cada curso y jugó seis partidos de la Europa League en la temporada 2017/2018. Pero las primeras dos campañas en el Betis fueron complicadas por las lesiones.

Eso sí, la pasada temporada fue la mejor en cifras para el delantero andaluz. 16 goles en liga y un fijo en el esquema de Pelligrini en el Betis campeón de Copa del Rey. Esta temporada también arrancó siendo titular, pero una lesión en el tobillo izquierdo le obligó a pasar por quirófano en septiembre del pasado año, dejándole en el dique seco hasta diciembre, cuando regresó tras el parón por el Mundial.

Recuperó la titularidad y el olfato goleador en febrero, encadenando cuatro titularidades en liga y logrando dos goles, pero tras el encuentro ante el Elche del 24 de febrero, apenas ha sido de la partida en los dos encuentros de la eliminatoria de Europa League ante el Mánchester United. En ninguno de los seis últimos partidos de Liga ha jugado de inicio el andaluz, quedándose sin minutos en el encuentro ante el Real Madrid y ayer ante el Espanyol, lo que ha hecho estallar al exrealista.