Euskal Selekzioa Illarramendi, Aritz Elustondo y Ahien, camino de Panamá Clemente y el masajista Campa coincidieron en Loiu con Roberto Ríos, segundo del Las Palmas. Los tres realistas viajan con el combinado vasco para enfrentarse el miércoles al equipo centroamericano

La Euskal Selekzioa partió ayer hacia Panamá, donde este miércoles se enfrenta a la selección centroamericana en el que supondrá el estreno de Javier Clemente al frente del combinado vasco. A primera hora de la mañana el equipo vasco salía del aeropuerto de Loiu hacia Ciudad de Panamá, vía Madrid. La llegada a la capital panameña estaba prevista hacía la última hora de ayer. Hoy mismo tendrá lugar un entrenamiento y mañana habrá otra sesión preparatoria en el estadio donde el miércoles se disputará el encuentro. Tras el partido contra Panamá, en el estadio Rommel Fernández (a las 3.00 de la madrugada en Euskadi), la selección regresará el jueves, también con conexión en Madrid, para llegar a Bilbao a medianoche.

La selección vasca compartió vuelo ayer hasta Madrid con la expedición de la UD Las Palmas, que regresaba a Canarias tras jugar ayer en Pamplona, donde perdió (2-0) frente a Osasuna, que celebraba con su público el ascenso a Primera certificado el pasado lunes.

Por parte de la Real Sociedad viajan Asier Illarramendi, Aritz Elustondo y Ahien Múñoz, mientras que el Athletic aporta diez jugadores -Iago Herrerín, Aritz Aduriz, Iñigo Martínez, Mikel San José y Mikel Balenziaga de la primera plantilla además de Jesús Areso, Asier Villalibre, Gaizka Larrazabal, Iñigo Vicente y Daniel Vivian. El Leganés aporta a Javier Eraso y Unai Bustinza, el Alavés a su capitán Manu García y el Levante, al arquero Aitor Fernández.

«Será complicado»

Poco antes de partir hacia Madrid, Asier Illarramendi declaraba que «esta vez nos toca un partido distinto, fuera de casa. Es una experiencia bonita y esperamos que todo vaya bien y poder disfrutar». Sobre el rival del próximo miércoles, el capitán de la Real indicó que «ellos llevan tiempo jugando juntos y les servirá de preparaciópn para la Copa Oro. Será un partido complicado, pero nosotros tenemos una buena selección».

Sobre su estado físico, Illarramendi declaró que «he pasado bastante tiempo lesionado. No ha sido una temporada fácil, pero estoy con ganas de recuperarme bien y todavía no me encuentro al cien por cien». Sobre lo atípico de la convocatoria, Illarra apuntó que «es bonito también ver a gente joven, que vienen pisando fuerte».

Por su parte, Mikel San José, indicó que «espero un partido intenso, en el que los dos equipos, sobre todo nosotros, hagamos nuestro trabajo, y dentro de las circunstancias que nos encontremos allí demos lo mejor que tenemos, ojalá el partido salga bien y lo podamos ganar».

El jugador navarro del Athletic apuntaba que se encontrarán «con su público de cara, pero tampoco esta selección está muy habituada a tenerlo todo a favor, sino en contra, ojalá que podamos hacer frente a todo. El ambiente será muy bueno, ellos tendrán el ánimo a favor, pero seguro que se nos trata muy bien, y ojalá que todo lo que el partido conlleva sea bonito para todos».