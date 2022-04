Europa League sí, ¿y Champions?

La victoria frente al Espanyol fue muy importante. Tanto que el hecho de marcar en el tiempo añadido no le quita mérito a la Real porque, seguramente sin hacer un gran partido, tuvo la intención desde el primer minuto de ir a por los tres puntos. Gozó de buenas ocasiones e incomprensiblemente se le anuló un gol a Sorloth que desde mi punto de vista era totalmente legal. Eso sí, las quejas del entrenador perico al final del partido por el penalti pitado a Merino –que para mí fue muy claro– no tenían ningún fundamento y parecían ser de cara a la galería. Un Merino que, por cierto, no jugó de titular pero que terminó siendo determinante en varias jugadas, lo que demuestra que aun no estando bien, es un jugador tan completo y tan competitivo que el equipo lo necesita siempre. Así se ganó el primer duelo del ciclo de tres tan importante del que hablé la semana pasada: Espanyol, Elche y Betis.

Ahora toca un Elche que, desde la llegada de su entrenador Francisco, ha escalado y se encuentra en una situación relativamente cómoda. Es un equipo aguerrido, cuyos futbolistas se juegan la vida cada semana por no volver al infierno de la Segunda división. Y por lo tanto, habrá que ponerse a la misma altura que ellos en cuanto a chocar, correr... para con la calidad de los nuestros a base de tener el balón conseguir desquiciarlos.

El Elche juega con un 1-4-4-2 muy claro con jugadores agresivos que buscan la portería contraria, aunque es verdad que a veces se desordenan, por lo que habrá que incidir en ataques verticales y estar muy atentos a la presión tras pérdida ya que el Elche a veces se complica en defensa. Sé que tiene varias bajas importantes pero eso no quita para que sea un partido complicado.

Europa League o algo más

En estos momentos el único objetivo es jugar lo mejor posible hasta el final y ganar el máximo número de partidos posibles. Empezando por hoy y luego el Betis en casa, contra el que yo veo muchas opciones. Si se ganan esos dos tenemos hasta posibilidades de hacer algo más, pero la lucha por Europa no será fácil. Como decía el gran Luis Aragonés, en los tramos finales es donde se decide todo.