Real Sociedad Estirar el buen momento para lograr la tercera Isak, Zubeldia, Guevara, Zaldua, Le Normand, Aritz, Aihen, Merino y Oyarzabal escenifican el buen ambiente que presidió los instantes previos al inicio de la sesión de ayer. / LOBO ALTUNA La Real quiere aprovechar su inercia positiva ante un Alavés que llega de sumar dos puntos en cuatro partidos MIGUEL GONZÁLEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 26 septiembre 2019, 08:10

La Real Sociedad quiere seguir hoy ante el Alavés con la inercia adquirida en las dos últimas jornadas, en las que ha despachado con claridad a Atlético y Espanyol. Seis puntos que le han permitido dormir en puestos de Champions en la quinta jornada. Aunque como recordó ayer Imanol, esto no ha hecho más que empezar y es conveniente «mantener los pies en el suelo».

El técnico puso como ejemplo la diferente lectura que se hacía de las posibilidades de la Real Sociedad hace un mes tras la derrota en el derbi vasco con la que se hace ahora tras sumar seis puntos consecutivos. Entonces la gente se llevaba las manos a la cabeza y ahora parece que el objetivo es la Champions. No hay término medio. Algo peligroso cuando el triunfo ante el Alavés se da por descontado y parece que hay más que perder que ganar. La prudencia siempre es una buena compañera de viaje y los realistas saben que hoy no les espera un partido fácil.

La presencia al frente del Alavés de Asier Garitano, a quien sustituyó precisamente Imanol en diciembre pasado, añade una pizca más de dificultad a la cita. Conoce muy bien a la plantilla porque hace un año era su entrenador y sabe cuáles son sus puntos débiles. Jugadores como Moyá, Zaldua, Aritz, Llorente, Zubeldia, Merino, Willian José y Oyarzabal, ocho de los titulares en Cornellá, los tenía a sus órdenes hace nueve meses. El reto de la Real es hacer bien su trabajo para superar el dispositivo defensivo babazorro.

«Garitano nos conoce bien pero nosotros también a ellos. Es difícil taparnos todas las líneas de pase» Imanol Alguacil, Entrenador de la Real

La Real es un equipo muy complicado porque tiene mucho talento. Nos va a exigir mucho» Asier Garitano, Entrenador del Alavés

Para jugar al despiste y no dar muchas referencias al contrario Imanol ha citado a todos los jugadores disponibles, con excepción de Illarramendi y Sagnan, al que aún le falta ritmo después de estar un mes parado por una lesión muscular. El de Orio tendrá que hacer cinco descartes en el mismo campo.

Los mejores para ganar el partido. Así respondió el técnico cuando se le habló ayer de si iba a rotar. Da la impresión de que si el once de Cornellá estuviera al 100% lo repetiría, pero hay que medir bien los esfuerzos para evitar males mayores. Zaldua, por ejemplo, acabó castigado el domingo y tuvo que ser sustituido. Si no puede jugar, su plaza se la rifarían Gorosabel o Le Normand, aunque esta última opción implicaría mover a Aritz al lateral. En el centro del campo Zurutuza, que aún no ha sido titular hasta ahora, podría tener una oportunidad si alguien necesita un respiro. Los cuatro de arriba parecen fijos, porque Willian José viene de hacer un doblete, Oyarzabal es intocable, Odegaard está en estado de gracia y Portu se ha recuperado satisfactoriamente del golpe que sufrió ante el Espanyol.

Fortaleza en casa. Superado el entusiasmo que supuso inaugurar el Reale Arena con un gran triunfo ante el Atlético ante más de 36.000 aficionados, el nuevo campo vivirá su primera prueba de fuego en un partido entre semana en el que hay que desafiar un aforo tan grande. Aún es septiembre y el tiempo respeta, pero muchos niños que estuvieron presentes hace doce días hoy se ausentarán, lo que mermará de forma importante la asistencia. La clave es que la grada transmita el mismo calor que entonces.

La temporada pasada la Real no llegó a Europa por su pésimo comportamiento en casa ante los modestos de la categoría. De hecho, solo pudo ganar a uno de los siete últimos clasificados, al Celta (2-1). Los tres descendidos -Rayo, Huesca y Girona- empataron en Donostia, lo que supuso que volaran seis puntos, el Levante también puntuó, y el Valladolid y el Villarreal ganaron. Como entenderán, con semejantes números no se podía ir demasiado lejos.

Ahora parece que las cosas han cambiado, aunque los números de Imanol como local siempre han sido buenos. En 16 encuentros que ha dirigido en casa ha ganado once (el 68%), con una media de dos goles por partido. Luego hay tres empates, ante Huesca, Levante y Eibar, y dos derrotas frente al Atlético y el Villarreal, todos en el curso pasado.

Al Alavés le cuesta marcar. Como suele ser habitual en los equipos de Garitano, el cuadro albiazul va mejor hacia atrás que hacia adelante. De hecho es el menos goleador de la categoría, con solo dos tantos, ambos logrados por su ariete Joselu. Uno en la jornada inaugural ante el Levante que le dio la victoria (1-0) tras un córner botado por Vidal y otro en Getafe tras una serie de rechaces dentro del área que significó un punto (1-1). En las tres últimas jornadas los alaveses no han visto puerta.

Aunque ha tratado de reforzarse bien con las llegadas del propio Joselu (Newcastle), Lucas Pérez (West Ham) y Luis Rioja (Almería) arriba, de un centrocampista como Pere Pons (Girona) y el central argentino del Ajax Lisandro Magallán, lo cierto es que le pesan bastante las ausencias de hombres importantes el curso pasado como Maripán, Jony, Calleri o Ibai Gómez, que estuvo hasta el mercado de invierno.