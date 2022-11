Impecable la redacción de la carta que este miércoles ha escrito Mikel Merino sobre el césped del Sánchez Pizjuán. «Estimado y apreciado Luis Enrique...», comienza. Las primeras líneas eran para presentarse. A él le han buscado los compañeros para vencer la salvaje presión sevillista. Él ha sido el que recibía, sujetaba, se giraba y lanzaba al equipo. «Aquí estoy yo, cuando el balón quema, señor seleccionador...». Punto y aparte.

Ha acelerado ala escritura con un robo alto, una de sus especialidades. Siempre bien colocado, gracias a un instinto depredador. «Me gusta apretar arriba, míster». Las piernas le dan para ello. Porque si no acierta a interceptar la salida de balón rival, repliega a toda velocidad y vuelve a aparecer en la foto de la siguiente jugada. «Físicamente me encuentro a tope, Lucho».

Su mapa de calor Actuó escorado a la izquierda, desde donde el equipo pudo estirarse salvando la presión rival. A la hora de filtrar balones de gol, lo hizo por ambos lados.

No ha querido meter mucho rollo el centrocampista navarro. Así que en el minuto 19 fue al grano. Ha abierto signo de exclamación, ha recibido con la derecha para hacer un control orientado de libro, levantar la cabeza y servir a Sorloth con el exterior de su bota izquierda. El gol del noruego ha cerrado el signo de exclamación. Quinta asistencia en liga. «Se me da bien filtrar balones a los delanteros, míster, sé que cuenta usted con grandes finalizadores». Punto y aparte.

Brais y Silva fueron al mismo sitio en el segundo gol cuando recibió Mikel. Con seis pases de gol, es el máximo asistente de la liga

Ha seguido con una redacción elegante, adueñándose de los duelos del centro del campo, acosando al adversario para que no pasara a dominar. «También sé rascar para marcar territorio», ha dicho en la jugada en la que pisa ligeramente a Navas. Aunque ha sido la única falta de ortografía de la epístola. Quería transmitir un mensaje pero ha recibido una amarilla. La famosa ley de la compensación de los árbitros que no ha calculado el navarro. Para entonces el Sevilla jugaba con diez.

No jugará contra Osasuna

Le ha enrabietado la amonestación porque supone cumplir ciclo de tarjetas y perderse el siguiente partido, ni más ni menos que contra Osasuna, su equipo del alma. Así que ha decidido no irse más por los cerros de Úbeda. Ha dado un paso atrás cuando el balón avanzaba por banda derecha, se ha ofrecido, recibido, alzado la mirada y ha metido otra exquisitez de pase al espacio para que Brais haga el 0-2.

El gallego añade una cita a la carta. «He picado al espacio en cuanto he visto que la cogía Mikel porque sé la calidad que tiene». Ha debido de interpretar lo mismo Silva porque fue al mismo lugar. «Míster, si dos futbolistas de esa categoría confían de esa manera en mis servicios... Seguro que los atacantes que usted elija también estarán encantados de que les ponga balones como estos. No tengo nada que hacer el próximo mes y medio. Si me lleva a Catar, no le defraudaré».

Posdata: ya son seis pases de gol. Máximo asistente de la liga.