Esteban Granero: «He estado en Donostia un par de veces este verano, es mi segunda casa» Esteban Granero, en las instalaciones del Espanyol. Jugador del Espanyol y exfutbolista de la Real El extxuri-urdin repasa sus cuatro temporadas, habla de la grave lesión que se produjo en Anoeta y recuerda sus buenos momentos en la Real Sábado, 21 septiembre 2019, 14:04

Escuchar a Esteban Granero (Pozuelo, 1987) es tener claro cómo la Real le ha dejado huella en sus cuatro años de txuri-urdin. Ni la grave lesión que se produjo al mes de fichar, le hace hablar mal de su estancia entre nosotros. Dice que le encanta el juego que hace la Real y que «podría alinear dos onces distintos súper competitivos. Son claros candidatos para ir a Europa».

- Hace dos días empataron en Europa League ante el Ferencvaros húngaro. ¿Qué sensaciones le dejó?

- La sensación fue agridulce porque no entramos bien al partido y a partir del minuto 30 sí hicimos más nuestro juego. En la segunda mitad fue un monólogo nuestro, tuvimos un aluvión de oportunidades, pero no pudimos ganar.

- ¿Le dejó el partido alguna herida de guerra?

- Acabé bien, sin secuelas.

- Hacerlo bien, como ocurrió la pasada temporada, hace que esta sea un poco más estresante, con dos partidos por semana. Merecerá la pena ¿no?

- Sí. Bendito estrés. Yo siempre soy positivo, nos gusta jugar tres competiciones. Tenemos una plantilla extensa, bien equilibrada y tenemos jugadores para rotar. Cuando consigues una buena dinámica en una competición, tienen una inercia positiva en la otra. Creo que esas sensaciones son más fuertes que el cansancio que puedes tener por tanto partido.

- El Espanyol llevaba muchos años sin jugar en Europa. ¿La clasificación fue un alivio?

- La afición está entusiasmada con la oportunidad y muy ilusionados con que el nombre del Espanyol salga de puertas para fuera. Nosotros así lo sentimos, como una responsabilidad grande. No hablaría de presión porque a todos nos gusta jugar este tipo de partidos y que se nos vea fuera de España, viajar, conocer campos y medirte a otros rivales.

- ¿Y a nivel de expectativas?

- Vamos poco a poco. Primero intentar pasar de esta fase de grupos que tenemos la obligación de estar ahí, pero ya te digo que poco a poco.

- Mañana vuelta a enfundarse las medias porque llega la Real...

- Así es. Es diferente porque cuando hay partidos cada dos o tres días se solapan las preparaciones. No es que no hayamos visto nada de la Real y ayer nos pusiéramos a tragar vídeos. Ya habíamos visto algo desde antes del partido de Europa League. Las preparaciones no se paran y empiezan, sino que son mas lineales.

- ¿Qué nos dice de la Real?

- Es un equipo muy poderoso que se ha reforzado muy bien y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Es un clarísimo aspirante a Europa este año y además han empezado la competición bien, llegan en buena dinámica tras el triunfo contra el Atlético. Les recibimos sabiendo que hace no mucho jugamos contra ellos y nos llevamos el partido, pero mañana será diferente.

- Se refiere a la última jornada de la temporada pasada. Celebraron la clasificación a costa de la Real. ¿Triste o la alegría era desbordante?

- Prefería haberlo celebrado contra cualquier otro equipo y ojalá los dos equipos pudiéramos haber estado en la Europa League. Fue una cuestión de detalles de un último día de competición donde tanto la Real como nosotros dependíamos de otro resultado, pero así son las cosas en el fútbol, aunque me apenó que fuera contra la Real.

- El miércoles pasado se cumplieron seis años de su lesión de rodilla ante el Shakhtar.

- Con toda la vorágine de partidos, creo que es el primer año que se me olvida la efeméride, aunque sí que muchas veces me acuerdo de ese día.

- ¿El peor momento de su carrera como futbolista profesional?

- No. Creo que no.

- Pero es la lesión más grave que ha tenido en su carrera...

- Es cierto, pero me lesioné durante un partido de Champions League, lo máximo a que casi se puede aspirar, jugando en una competición enorme. Igual suena a extraño pero esa lesión me trajo muchas cosas positivas y las tengo muy presentes. Ojo, se sufre, pero la verdad es que me quedo con cómo me arroparon, mi círculo más cercano, mis amigos, el club y la gente de la ciudad.

- Siento ser reiterativo pero se toma con mucha deportividad una rotura de ligamento cruzado y menisco...

- Mira, cuando miro atrás me dan rabia otros momentos. Cuando no has estado a la altura, momentos que tienes que responder y te has hecho pequeño o no has dado el cien por cien. Eso sí que me duele, aunque en mi carrera creo que no ha habido muchos de esos.

- 83 partidos en cuatro años con la Real. ¿Qué balance hace?

- Si me preguntas por Donostia, yo digo que genial. Ya sabéis, es mi segunda casa y lo digo de corazón. Este verano he estado dos veces. Veo a excompañeros, a amigos y para mí es muy especial.

- ¿Y en el aspecto deportivo?

- Te diría que 83 partidos me parecen pocos. Me hubiera gustado jugar más o hacerlo mejor sabiendo que hubo momentos buenos y muy importantes, y también que lo di todo, eso sin lugar a dudas.

- En esos cuatro años, por un lado juegan la Champions y se clasificaron dos veces para Europa, y por otro tienen tres entrenadores (Arrasate, Moyes y Eusebio).

- No se puede achacar eso a malas decisiones porque fueron todas consecuentes siguiendo los valores que tiene la Real, que es inherente y es la sangre de Gipuzkoa. No es que hubiera la máxima estabilidad pero pasaron muchas cosas bonitas.

- ¿Alguna en especial?

- Claro. Ganamos 4-2 al Madrid justo después de haber caído en Krasnodar, varias victorias al Barça, llegamos a semifinales de Copa, grandes victorias ante el Athletic o el Atlético de Madrid. Ha sido una época muy importante para mí.

- ¿Ve a la Real muy cambiada desde su época?

- El club siempre ha ido en una línea muy positiva, echas la vista atrás y ves que el club ha crecido. El campo nuevo, que es precioso, la plantilla que tienen y los objetivos que tienen son muy bonitos y ambiciosos.

- ¿Ha chivado ya a sus compañeros a quién hay que prestar más atención en el partido de mañana?

- Es muy complicado. A mí me gusta mucho la Real este año. Creo mucho en lo que hace Imanol, le conozco bien y es un entrenador fantástico. A nivel de jugadores es difícil nombrar porque alguno te vas a dejar fuera. La Real es capaz de alinear dos onces muy competitivos, entonces difícilmente les voy a decir a mis compañeros 'cuidado con este o con este otro' porque cualquiera te la puede liar en cualquier sitio.

- ¿Qué nos dice de su amigo Xabi Alonso como entrenador?

- Pues que si a mí de compañero me enseñó un montón de cosas, imagina a los chavales del Sanse con 18 o 19 años.

- ¿Sigue organizando las 'cenas piratas'?

- Sí (rotundo). Y además siempre con la Real muy presentes porque las primeras fueron en Donostia.