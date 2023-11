«Hemos estado mejor contra once que contra nueve»

Pese a la victoria, Imanol no se mordió la lengua a la hora de valorar la actuación de los suyos. «Hemos hecho una gran primera parte y el resultado era justo, ellos apenas han generado», valoró, aunque luego lamentó que «nos han hecho ese gol y nos han entrado las dudas».

«Hemos tenido opciones para el 3-1, pero los últimos minutos no me han gustado, teníamos que haber terminado de otra manera», indicó. «Hemos hecho una malísima gestión de los últimos minutos y hemos estado mejor contra 11 que contra 9», sostuvo.

El oriotarra se refirió a tres nombres propios, el primero de ellos el de Sadiq. «Cuando ha sido titular ha estado a buen nivel, solo le ha faltado el gol. Al delantero se le pide marcar cuando tiene la oportunidad, ya habéis visto cómo ha sido la celebración, le vendrá bien. Si hay alguien con dudas ya ha visto lo que ha hecho», opinó.

El segundo nombre fue el de Barrenetxea, con el que fue más crítico. «Tiene que generar muchísimo más. La semana pasada bajó un poquito el pistón. Hoy ha reaccionado, pero si quiere ser un jugador top tiene que seguir creciendo. Tiene que buscar su techo, todavía está lejos. No se puede relajar, porque en Primera División te pasan por encima si te relajas», aseguró.

Por último, salió el nombre de Januzaj. «Me he abrazado con él y he mirado cómo está de los pliegues», bromeó. «Le deseo lo mejor, siempre he tenido buenas palabras hacia él, ninguna queja. Cuando estuvo aquí intenté sacar su máximo rendimiento, pero quizás se nos cayó en el camino. No vale solo con el talento, espero que demuestre todo el potencial que tiene en el futuro», concluyó.