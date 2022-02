Estadísticas enfrentadas entre la Real Sociedad y el Betis

Willian José, Canales y Juanmi contra su pasado

Muchas de las miradas y, por qué no decirlo, preocupaciones, de la afición realista pasado mañana irán dirigidas a tres jugadores con pasado blanquiazul: Willian José, Canales y Juanmi. No hay duda de que el partido será sobre todo especial para el de Porto Calvo, ya que será la primera vez que pise Anoeta con otra camiseta desde que abandonara la disciplina blanquiazul el verano pasado. Un año antes estuvo medio año cedido en el Wolverhampton donde no terminó de cuajar. Canales ya ha jugado nueve veces contra su ex equipo, mientras que Juanmi solo ha jugado en contra de los realistas en el choque liguero de esta campaña. Será la primera vez que juegue en Anoeta desde su salida.