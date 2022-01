Mendizorrotza es un rollo para la Real. Las hemos visto de todos los colores y ayer fue otro día más. Javi De Pedro pidiendo perdón por marcar un gol, Mejía Dávila pitando a Sander Westerveld una retención en el minuto 86 y que el partido acabara en empate con un gol de libre directo dentro del área y sobretodo aquella noche en Segunda división con medio ascenso en el bolsillo a falta de un par de minutos ganando por 1-2 y salir con un 3-2 en contra y cara de tonto. O el año pasado, con un asedio realista por tierra mar y aire, y el Alavés que tuvo a Pacheco como líder de la resistencia para que no se moviera el marcador. Ayer fue un episodio más de la extraña dosis de mala fortuna que acompaña a los blanquiazules cuando juegan en Vitoria. Al menos, sumó un punto.

Un partido donde la Real fue mejor, mereció ganar pero el triunfo se escapó por dos decisiones arbitrales. 'Esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo'. Banda sonora perfecta la del archiconocido Chimo Bayo, adalid de la noventera ruta del bacalao, para el partido en la capital alavesa. El penalti a favor de la Real no se pita, pero el del Alavés, sí. Dudo que el artista valenciano con aquel hit discotequero se refiriera a las penas máximas pitadas aleatoriamente.

No es que sea el recurso fácil ni manido. De hecho, los profesionales –Imanol era un ejemplo hasta ayer– no suelen cargar las tintas sobre los árbitros. Ahora que tienen el apoyo audiovisual para que la injusticia no se apodere del juego, la polémica sigue existiendo. Algo que debería ser erradicado, si no al 100%, sí en un alto porcentaje. Alexander Isak fue objeto de un claro penalti en el primer tiempo que Del Cerro (y eso que estaba en el borde del área) ni vio, ni consultó al VAR. Millones de personas, a través de la televisión, a los diez segundos de la jugada ven cómo Laguardia empuja al sueco, pero es en la sala VOR donde se hacen los suecos. Inexplicable.

Lo mejor El 0-1 fue un ejercicio de eficacia con solo dos jugadores dentro del área frente a seis defensores

Del mismo modo se pita como pena máxima una acción de Zubeldia en la que forcejea con el delantero alavesista. Los dos hacen algo para ganar la posición –qué bien hubiera venido aquí la falta doble que se decreta en el baloncesto– pero lo que ve el árbitro es la infracción del azkoitiarra y señala el punto de penalti. Ocurren muchas cosas en el rectángulo de juego, hay muchos tiros, opciones de marcar, fallos incomprensibles... pero no se entiende que un penalti claro no se señale y otro bastante menos diáfano, sí.

Lo peor Otra vez el árbitro perjudica claramente a la Real sin pitarle un penalti claro

No es buena señal para la Real que en los últimos partidos el equipo se esté viendo perjudicado por expulsiones, penaltis en contra y goles anulados que en el cómputo global, han dejado a los de Imanol sin sumar un buen puñado de puntos.

Bienvenido 2022

La Real ofreció un gesto exquisito de eficacia en el primer gol. Portu con el balón y dos jugadores –Isak y Januzaj– dentro del área. Por contra, seis jugadores alavesistas poblaban las inmediaciones del guardameta donostiarra Owono. La cosa acabó de la forma más inesperada. Gol del belga. Y con la derecha.

Tres puntos más hubieran dejado a la Real en cuarta posición. Para muchos una de las metas que debe perseguir el conjunto guipuzcoano. Un punto en las últimas cinco jornadas hace que la botella se vea medio vacía pero la realidad es que durante gran parte del campeonato han estado entre los mejores.

A destacar Con los tres puntos, los de Imanol serían cuartos, para muchos el puesto por el que debe pelear la Real

Llega 2022 cargado de alicientes. Precisamente, ese es uno de esos después de dos clasificaciones seguidas para la Europa League. Ese permanente crecimiento que se reclama desde Zubieta tendría sentido. Ser cuartos. Pero está el Leipzig esperando. Y no parece un rival imbatible por muchos que haya sido varias veces subcampeón en la Bundesliga. Y pasado mañana hay Copa... La Real seguro que nos lo hace pasar bien. Solo queda que a los de negro no les guste el 'bacalao'.