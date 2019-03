Real Sociedad Illarramendi: «Espero volver antes de que termine la Liga» Asier Illarramendi, que no pudo ejercitarse con sus compañeros, fue el jugador más aclamado en el campo de San Miguel, ayer en Mutriku. / LOBO ALTUNA Illarramendi, agasajado ayer en la sesión multitudinaria en Mutriku, toca ya balón pero cree que aún está «verde» IMANOL LIZASOAIN Martes, 19 marzo 2019, 08:06

Asier Illarramendi disfrutó ayer como un niño. Y es que no hay mejor lugar para desempeñar tu trabajo que en casa, aunque el centrocampista txuri-urdin se quedó con un sabor amargo por no poder ejercitarse junto al resto de sus compañeros en su localidad natal, Mutriku. Tras sufrir una lesión en el bíceps femoral en el descuento del encuentro contra el Valencia en la jornada 23, el '4' blanquiazul acudió al campo de San Miguel junto al resto de sus compañeros para darse un baño de masas. «He luchado y dado guerra al club para poder hacer algo aquí, en mi casa, pero no me han dejado y tendré que verlo desde fuera», fueron las primeras palabras del mutrikuarra.

Illarramendi podría regresar al verde para las últimas jornadas del campeonato liguero, pero conviene no fijarse ninguna fecha. «Estoy mejor. Hace dos o tres semanas empecé a correr y las sensaciones son buenas, pero todavía estoy verde para entrenar normal. Ayer empecé a tocar balón levemente, pero aún no estoy al cien por cien. Todavía tengo miedo, me falta confianza. Sí que es verdad que corriendo y haciendo otras cosas me encuentro bien, pero los golpeos y el trabajo con el balón ya es otra cosa. Hasta entonces no había tenido una rotura gorda. Cuando golpeé el balón sentí un gran pinchazo y sabía que era algo serio. Al día siguiente, cuando me hicieron pruebas y me dijeron que era una rotura, pues nada, me puse manos a la obra para volver cuanto antes».

Como asegura el centrocampista blanquiazul, esta ha sido su lesión más grave. «Parece que me hago mayor», declaró con una sonrisa de oreja a oreja. «Tengo 29 años, estoy en plena madurez diría. Ha empezado la cuenta atrás, pero todavía quedan algunos años buenos».

Sobre su regreso, Illarramendi aseguró que «todavía no hay fecha de vuelta. Cuando me encuentre bien, volveré. Voy poco a poco. Ahora llega el parón, quedan pocos partidos y espero jugar. Me encuentro cada vez mejor y confío en volver antes de que acabe la Liga».

El equipo atraviesa por un pequeño bache en los últimos tres partidos, donde no ha logrado ningún triunfo. Un punto de nueve posibles es el bagaje de los blanquiazules. «Sí que es verdad que en los tres últimos partidos no hemos sacado muchos puntos, pero creo que el equipo tampoco ha hecho partidos malos. En Sevilla, en el primer minuto de la segunda parte ya nos hicieron una ocasión y después Navas sacó un balón debajo del larguero. Nos metieron enseguida el 2-1 y el 3-1 y el equipo lo acusó. Luego no pudimos reaccionar, ellos se vinieron arriba y fue imposible. Pero salvo esa segunda parte creo que lo estamos haciendo bien. Más fácil de explicar es lo del Levante. Nos faltó tener más precisión de cara a puerta y sentenciar. Fallamos las ocasiones a pesar de que hicimos un buen partido y nos quedamos con el mal resultado. El equipo está bien, ahora nos llega el parón y a pesar de que no estamos sacando muchos puntos no estamos tan mal en cuanto a juego. Ahora tenemos tiempo para cargar pilas para el final».

La Real es décima con 36 puntos, a siete del sexto clasificado, el Sevilla. «El tren de Europa todavía no se ha escapado. Cuando sacas malos resultados no miras la clasificación y no sé a cuánta distancia estamos. Pero quedan treinta puntos en juego, que son muchos, y lo importante es encarrilar dos o tres victorias».

Estreno de Guevara

Illarramendi también tuvo unas palabras para el octavo canterano que debutaba en Liga. «Ander Guevara estuvo bien. Hablé con él la víspera y a pesar de que es joven, es muy maduro. Es un chaval que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Le vi muy bien, en la primera parte con algo más de protagonismo y en la segunda estuvo fino. Creo que hizo un gran partido».

Otra de las asignaturas pendientes en este tramo final de liga está siendo el balón parado. Tres partidos consecutivos llevan los pupilos de Alguacil encajando bien en saques de esquina o en faltas. «Contra el Atlético también encajamos por unos fallos en la marca. El Levante nos empató así y habrá que estar más atentos para que no vuelva a suceder»

Que el equipo está echando de menos a su delantero estrella, Willian José, es un obviedad. Sus compañeros así lo aseguran en cada comparecencia. Sin él, el bloque suma dos derrotas y un solo empate y le está costando más de la cuenta tener puntería de cara a portería. «El otro día tuvimos ocasiones claras, aunque sí que es verdad que fallamos bastante, pero lo importante es hacer ocasiones porque los goles llegarán».

Quién todavía no ha conseguido ver puerta en la presente temporada es Sandro Ramírez. El delantero canario se deja el alma en cada encuentro, pero su tarjeta de presentación sigue estando a cero y ya estamos en la vigesimoctava jornada. «A Sandro le veo bien. Es cierto que los delanteros viven del gol, pero está trabajando muy bien en los entrenamientos y estoy seguro que le llega el premio pronto».