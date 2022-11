Se esperaban más minutos de Beñat Turrientes en la sala de máquinas

No es que esté en el lado opuesto al de Jon Pacheco, pero el camino recorrido por Beñat Turrientes (Beasain, 2001) ha sido diferente al de su compañero en la Real y en la selección Sub-21. Y no es que tenga que ver con la calidad del beasaindarra, fuera de toda duda. Sino que Imanol se ha decantado casi por un centro del campo intocable, formado por Zubimendi, Merino, Brais y Silva. El canterano sabía de la dificultad del reto y qué clase de jugadores podría tener delante de él para ocupar un puesto de titular en el once de Imanol. Con todo, Turrientes ha disputado un buen número de partidos, trece, esta campaña sin destapar aún el tarro de las esencias. En total el centrocampista txuri-urdin ha jugado este año un partido menos que los que tuvo toda la temporada pasada, con lo que la evolución en cuanto a oportunidades es clara. Es jugador ya en dinámica del primer equipo –fue anunciada por el club junto con Robert Navarro– y no cabe duda de que en una temporada con cerca de cincuenta partidos entre las tres competiciones, todos los jugadores tendrán sus opciones de jugar y, esperemos, que de brillar.

«Tiene una calidad asombrosa, se perfila bien, su primer control es bueno... tiene unas cualidades innatas asombrosas». Palabras sobre Turrientes no de un cualquiera, sino de Mikel Merino Zazón. Por ahora este año las ha demostrado en cuentagotas pero la clase y talento no se olvidan. El beasaindarra jugó su primer encuentro de titular este curso ante el Getafe, posiblemente, el encuentro más flojo del equipo de lo que se lleva de campeonato. No encontró la mejor manera de entrar en contacto con el balón y no pudo desarrollar todo su potencial. Imanol le sustituyó al descanso pero no dudó en darle otra oportunidad cuatro días después ante el Omonia en Europa League a falta de quince minutos para cerrar el choque.

Como Illarra o Guevara

La Real es tercera en liga, ha pasado como primera de grupo a los octavos de final de Europa League y ha solventado la primera eliminatoria de Copa. Imanol se ha inclinado por un centro del campo muy definido –y los resultados le han dado la razón– lo que ha derivado en que jugadores como Turrientes, Illarramendi o Guevara no hayan tenido tanto protagonismo. El beasaindarra, aunque tiene menos minutos jugados que el mutrikuarra y el gasteiztarra, ha disputado más partidos que sus dos compañeros de posición.

El camino es largo y las condiciones de Turrientes, un jugador de gran recorrido, buen toque y llegada al área, hacen que no haya ningún tipo de prisa en que termine por despuntar. Opciones de jugar va a tener, y seguro que contra rivales de enjundia, solo queda esperar y que el guipuzcoano despliegue todo su potencial.

Sin ir más lejos en el primer encuentro que deba acometer la escuadra blanquiazul tras el parón por el Mundial, puede ser propicio para que Turrientes se vuelva a vestir de corto. El 21 de diciembre, día de Santo Tomás, el envite frente al Club Deportivo Coria puede deparar una nueva titularidad para el beasaindarra, quien apura, como Pacheco, sus días de vacaciones para ir progresivamente incorporándose a los entrenamientos en Zubieta.