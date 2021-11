Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

16:17Antxon Blanco Un poco sorpresa la no presencia de Turrientes en el once titular. Posiblemente Imanol prefiera que el chaval no reciba la presión y que tenga sus opciones a lo largo del partido. 16:17Beñat Barreto Arratsalde on! Partido en el que hay que demostrar que la Real es un equipo grande. Esperaba antes a Turrientes que a Guevara. Veremos cómo nos colocamos en el campo. 16:15Antxon Blanco Buenas tardes. Arratsaldeon. Cambios obligados en el once de Imanol. Me inclino que el oriotarra va a poner un 4-4-2, con Januzaj y Sorloth arriba. Pienso que Portu y Oyarzabal van a aportar en un centro del campo, hoy debilitado por las bajas de Merino y Silva. 16:15Jorge Sainz Habrá que estar atento al sistema de la Real. Oyarzabal parece que jugará en el puesto de Silva y Guevara en el de Merino. 16:10Jorge Sainz Importante responder a una derrota, sobre todo tras 17 partidos sin perder, con un buen partido y un triunfo para despejar cualquier duda. Pero el Espanyol es un muy buen equipo, nada que ver con un recién ascendido. Ojo a Diego López, que sigue parando a los 40, y a RDT. 16:08Jorge Sainz Arratsaldeon. Raúl al menos la Real esperemos que iguale en físico al Espanyol. Buena noticia ver en el banquillo por fin a Illarramendi y Guridi.

16:06 Raúl Melero En este fin de semana de temporal, Imanol tira de fondo de armario con bufanda, gorro y paraguas