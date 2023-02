El Espanyol sin Joselu Mato se reduce a la mitad

Joselu Mato es sinónimo de gol. Hay pocos futbolistas en la Liga que sean tan determinantes e influyentes para su equipo como el jugador nacido en Stuttgart. Le sucedió exactamente lo mismo durante sus etapas en el Alavés y Deportivo de la Coruña. Este verano decidió cambiar de aires después de no conseguir la salvación con el conjunto babazorro, colista muy lejos de mantenerse en Primera. Un jugador de su talla no se podía permitir estar un año en la categoría de plata y conjuntos de primer nivel como Sevilla y otros de la Premier League se postularon por contratarle, pero finalmente terminó recalando en Cornellá para jugar a las órdenes de Diego Martínez. El técnico apostó fuerte por él, le convenció y recaló en Cornellá el Prat.

Para el entrenador es un jugador indispensable y sin él los dolores de cabeza para sustituirle incrementan y al mismo tiempo parte de la defensa de la Real respira. Ya no solo por su capacidad de hacer gol, sino porque también es un incordio lejos del área gracias a sus 192 centímetros y capacidad para asociarse.

Pero lo que más pierde su técnico, sin lugar a dudas, es gol. El conjunto perico ha anotado 24 goles en los 20 primeros partidos de liga y 11 de ellos llevan la firma de Joselu Mato. Si ampliamos la estadística a goles generados la cifra se amplía hasta los trece puesto que acumula dos asistencias. En definitiva, un auténtico jugadorazo que por su ausencia debido a problemas en los isquiotibiales pone las cosas más fáciles a la Real. Se perderá el segundo partido puesto que tampoco jugó ante Osasuna la pasada jornada. En los 19 encuentros anteriores fue titular en todos, pero lo curioso es que no fue sustituido en ninguno de ellos. Disputó los 90 minutos en todos los partidos, poniendo en valor lo capital que es para su entrenador, que ha estado toda la semana buscando soluciones. Las tiene puesto que el Espanyol ha reforzado su plantilla, pero ni de lejos están a la altura de Joselu, ni por calidad, ni por todo lo que generan ni obviamente porque tienen menos gol que el canterano del Real Madrid.

Braithwaite, a escena

Sin el canterano del Real Madrid es Martin Braitwaite quien cobra protagonismo en el conjunto perico. Si nada cambia será la referencia del Espanyol en Cornellá, aunque el propio danés ha declarado en más de una ocasión que no es un '9' puro y que prefiere jugar acompañado por otro ariete. No parece que vaya a ser el caso puesto que con la llegada de Denis Suárez, Diego Martínez tiene más variantes y podría jugar más a menudo con el 1-4-3-3. El danés terminó su aventura en el Barcelona pero no cambió de ciudad para fichar como perico. Desde que jugó el Mundial con Dinamarca ha ganado protagonismo y suma cinco goles en la primera vuelta, cifras que no están nada mal.

El entrenador apunta a reforzar la medular con Sousa, Darder y el recién llegado Denis Suárez para prescindir de un ariete

La nómina de atacantes la completan Javi Puado, extremo izquierdo internacional en las categorías inferiores con España y otros jugadores que juegan escorados en las bandas como Embarba, Lazo, Nico Melamed mientras que el exlevantinista Dani Gómez, delantero centro, no está contando con minutos. Su bagaje se reduce a solo 70 minutos ligueros, ni siquiera un partido completo. Así, Diego Martínez se encomienda a un Braithwaite que es la principal arma ofensiva.

Cinco fichajes, el que más

El Espanyol recibe a la Real con la amenaza del descenso puesto que tan solo tiene un punto más que el primer equipo que bajaría a Segunda División. La primera vuelta de Diego Martínez, que desechó otras propuestas mientras que su intención era recalar en la Premier League, no ha sido la mejor. Plantilla tiene para estar mucho más arriba, si bien su dueño, el chino Chen Yansheng, tiene entre ceja y ceja volver a Europa.

Para ello, ha reforzado al equipo en el mercado de invierno siendo junto al Valladolid el club con más fichajes en esta ventana de la liga. El central internacional mexicano César Montes, el lateral francés Pierre-Gabriel –está sancionado–, el ya conocido Denis Suárez, el centrocampista del Sporting de Gijón Gragera y el portero Pacheco, último en llegar, dan un salto de calidad a Martínez.

Los máximos goleadores del Espanyol 11 Joselu es el gol del Espanyol pero se ausentará mañana por lesión. Le Normand y Zubeldia respiran

5 Braithwaite será el referente en el ataque perico, si bien el danés prefiere jugar como segundo punta.

5 Puado escorado en banda, es un jugador diferente. Internacional en categorías inferiores con España.

Así las cosas, el técnico podría apostar por reforzar la medular con Sousa, Darder y el recién llegado Denis Suárez para tratar de robarle la pelota a la Real. El centrocampista arribado de Vigo ya disputó media hora en el empate ante Osasuna y con varios entrenamientos más en las piernas se postula para incrustarse como titular en el once.