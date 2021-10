Imanol: «Orgulloso, el punto hay que darlo por bueno»

Imanol Alguacil volvió a suspirar tras el pitido final y ya perdemos la cuenta de las veces que se ha marchado satisfecho de su equipo y lo que ve sobre el campo. «Estoy muy contento y muy orgulloso por el partido que hemos hecho, porque no es fácil puntuar aquí. Hace poco el todopoderoso Liverpool sufrió aquí con uno más», comentó en su primera valoración. El punto es bueno pero lamentaba el empate tras la renta. «Lástima por la ventaja que teníamos pero viendo el rival al que nos enfrentábamos hay que dar por bueno el punto», analizó el oriotarra .

La duda sobre quién ocuparía la posición de lateral izquierdo se despejó una hora antes. Imanol valora de forma positiva el cam bio de sistema. «Le doy un meritazo. Hemos tenido que ajustar mucho. Hemos querido sorprender, por momentos nos ha salido fenomenal. Estoy muy contento por la adaptación del equipo», comentó el entrenador.

En diez jornadas, el equipo ya ha demostrado que puede pelear con todos, pero Imanol tiene los pies en el suelo. «Va a ser complicado mantenernos arriba porque hay grandes equipos con mucho poderío y van a estar cerca de 80 puntos», explicó.

Acerca del penalti, no cambió su discurso. «Si lo ha pitado es porque ha pensado que era penalti, no me suele gustar hablar de los árbitros porque es lo más complicado. Me ocupo de otras cosas», expresó el míster.

Por su parte, Mikel ha terminado el encuentro del Wanda Metropolitano con un sabor agridulce después de que la Real Sociedad empatara a dos después de ponerse 0-2 por delante. «La sensación es de que se nos han escapado dos puntos, hemos hecho un partido suficiente como para ganar», ha reconocido el centrocampista navarro nada más finalizar el choque en los micrófonos de Movistar. El txuri-urdin ha destacado que la Real ha sido «superior en la primera parte, con fases en las que hemos tenido el balón y ellos han sufrido. En la segunda parte no hemos side fieles a eso y teníamos que haber seguido esa línea».

Merino ha reconocido que verse con dos goles de ventaja frente al Atlético de Madrid ha hecho al equipo blanquiazul «inconscientemente que dejemos de tener el balón, ahí ha estado la diferencia. Cuando vas ganando te entra el vértigo y tienes miedo a perder lo que has conseguido».

Asimismo, el navarro se ha mostrado muy crítico con la jugada en la que el colegiado Munuera Montero le ha señalado un penalti sobre Luis Suárez a instancias del VAR. El futbolista txuri-urdin ha reconocido que «hay contacto, pero la intensidad es bajísima, él ya ha golpeado cuando le toco. No creo que sea suficientemente claro como para pitar penalti. No hay intensidad ni nada para que Suárez caiga así al suelo».

Luis Suárez | Jugador del Atlético de Madrid «Con el 0-2 se nos complicó la cosa»

«En una liga tan competitiva cada partido es muy importante. Nos sabe mal no ganar en casa pero con el 0-2 se nos complicó la cosa. Aún así, con carácter y actitud hemos conseguido empatar».