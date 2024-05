El suspenso en geografía de la Real Sociedad en la celebración final en Anoeta El anillo digital del Reale Arena mostró el nombre de los estadios europeos visitados en los últimos años por el club txuri-urdin, pero en uno de ellos cometió un error: situó Old Trafford en Londres

El anillo digital en el Reale Arena, con el nombre de Old Trafford.

El objetivo de la celebración de la Real Sociedad era evidente: festejar la quinta clasificación europea del club txuri-urdin de forma consecutiva. Para ello, tras el choque ante el Atlético de Madrid el club organizó una serie de actos a modo de homenaje a la plantilla, con un pasillo flanqueado de banderas txuri-urdin, música disco y, cómo no, la clásica vuelta de honor de los jugadores. Eso sí, con lo que ningún seguidor txuri-urdin contaba era con la metedura de pata que cometió el club en el anillo digital a la hora de enumerar los estadios visitados en los últimos años en su periplo europeo: situó Old Trafford en Londres, y no en Manchester.

La quinta clasificación consecutiva de la Real Sociedad para Europa bien merecía un adiós por todo lo alto. Por ello, el club txuri-urdin organizó una serie de actos para homenajear a los jugadores, en plena comunión con los 30.000 aficionados que se dieron cita en el Reale Arena para el choque ante el Atlético de Madrid. La derrota no rebajó el ambiente festivo, que comenzó con el clásico pasillo flanqueado de banderines txuri-urdin y continuó con la clásica vuelta de honor de la plantilla. En ella, la afición no dejó de animar a su equipo, hacer el 'Dale Cavese' y lanzar al unísono un grito para la esperanza: «Merino, quédate».

El error de geografía de la Real Sociedad con Old Trafford

Todo estaba perfectamente engalanado y adaptado para la ocasión, desde la música disco hasta los marcadores. Incluso el anillo digital que separa ambas tribunas: allí la Real Sociedad aprovechó el espacio para lanzar un guiño a su aventura europea: enumeró los diversos estadios europeos que había visitado el equipo en los últimos en competición continental. Y no faltó ninguno: El Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles), el Afas Stadion (Alkmaar), el Red Bull Arena (Leipzig), el Zimbru Stadium (Chisinau), el GSP Stadium (Strovolos), el Stadium Rujevica (Rijeka)... y hasta el reciente el Parc des Princes (París), campo que visitó en la eliminatoria de octavos de la Champions.

Eso sí, lo que nadie esperaba era el llamativo error que cometió el club a la hora de situar Old Trafford: en lugar de situar el 'Teatro de los sueños' en Manchester lo hizo en Londres (London). Un evidente error de geografía que, si bien no pasó a mayores, se convirtió en una de las anécdotas más comentadas entre los aficionados de la Real Sociedad que acudieron al Reale Arena a disfrutar de la clasificación para la Europa League.