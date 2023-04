Eric Olhats, en libertad tras pasar 315 días en prisión tras ser acusado de «abuso sexual de menores»

I. I. san sebastián. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Eric Olhats ha sido puesto en libertad después de pasar 315 días en prisión acusado de «abuso sexual de menores». La investigación sigue su curso pero el que fuera ojeador de la Real Sociedad y descubridor de Antoine Griezmann abandonó la cárcel de Mont-de-Marsan el 23 de marzo, según informa L'Equipe. Olhats niega los hechos que se le imputan.

Según el diario francés, hay nueve posibles víctimas identificadas, por hechos que irían de 1997 a 2002. En esa época, pertenecía al Aviron de Baiona. «La investigación continúa por comisión rogatoria», informa la fiscalía de la capital labortana a L'Equipe. El extécnico fue imputado hace casi un año por sospecha de «abuso sexual de menores de 15 años por parte de cualquiera que abusara de la autoridad que le confiere su cargo» y por «posesión de imágenes pornográficas de menores», encontradas en su casa durante su arresto el 11 de mayo del año pasado.

La información añade que Antoine Griezmann fue escuchado por los investigadores en el verano de 2022. No ha se filtrado nada de esa conversación pero sí es seguro que el jugador del Atlético de Madrid no ha denunciado nada. Varios denunciantes, algunos de los cuales fueron identificados tras declaraciones de terceros, aún no han sido interrogados por el juez de instrucción. No se espera una conclusión del caso antes de fin de año.

Su detención fue prorrogada en septiembre y en enero, a instancias de la Fiscalía, que sin embargo no ha recurrido su puesta en libertad bajo fianza, que va acompañada de un control judicial con medidas como la prohibición de acudir a recintos deportivos, ejercer una actividad profesional o voluntaria en relación con menores, tener contacto con las víctimas y sus familiares» y abandonar Francia.

Tras el encarcelamiento de Olhats, el Atlético de Madrid, para el que trabajaba desde 2018, abrió una investigación interna y posteriormente procedió a una suspensión temporal de su contrato y, posteriormene, a su rescisión en junio de 2022.

